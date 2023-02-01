Более 800 тамбовских энергетиков повысили квалификацию

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Возможность пройти профессиональную подготовку и повысить квалификацию получили сотрудники из всех производственных подразделений предприятия, руководители разного уровня, специалисты и служащие – 805 человек, что составляет более 44% от фактической численности персонала.

Работники «Тамбовэнерго» совершенствовали свои профессиональные навыки в области технической эксплуатации распределительных сетей, безопасного выполнения работ на высоте, оперативного управления, охраны труда, промышленной безопасности, контраварийной подготовки водителей. Обучение проводилось в корпоративных учебных центрах ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», профильных учреждениях дополнительного и высшего образования Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Тамбова, с которыми филиал давно и плодотворно сотрудничает: Тамбовском государственном техническом университете, Ивановском государственном энергетическом университете, Петербургском энергетическом институте повышения квалификации Минэнерго РФ и т.д. Также для этого использовались учебный полигон и кабинет охраны труда предприятия.

«Концепция профессиональной подготовки в Тамбовэнерго предполагает непрерывное обучение сотрудников всех категорий. Сегодня в энергетику приходят инновации, внедряются современные технологии. Поэтому персонал, который трудится в отрасли, должен постоянно повышать уровень компетенций, успешно применять на практике новые знания и навыки», – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.