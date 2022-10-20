175-летие великого изобретателя Александра Лодыгина отметили в Тамбовэнерго

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Сотрудники «Тамбовэнерго» на протяжении многих лет проводят мероприятия по увековечению памяти об ученом, который своим трудом, своими открытиями прославил родной край. По инициативе энергокомпании в селе Стеньшино, на малой Родине изобретателя, установлена памятная плита. В рамках благоустройства прилегающей к памятнику территории проведена расчистка площадки вокруг монумента и посажены хвойные деревья и кустарники.

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Память А.Н. Лодыгина увековечена и в музее истории тамбовской энергосистемы, открытом в «Тамбовэнерго». В экспозиции содержатся предметы, отражающие различные этапы электрификации Тамбовской области. В одном из стендов хранятся экспонаты, связанные с именем А.Н. Лодыгина, в частности, книга Людмилы Жуковой из серии «ЖЗЛ», фотография памятной плиты в селе Стеньшино. Особое место в экспозиции занимает уникальная коллекция ламп накаливания различных годов выпуска.

В филиале «Тамбовэнерго» открыта выставка, которая содержит документы, фотографии, а также вещественные источники, относящиеся к детству и юности изобретателя, проведенных будущим изобретателем на тамбовской земле. Также в экспозиции имеются материалы о становлении ученого, его основных открытиях и годах, проведенных в эмиграции за рубежом.

До конца года силами сотрудников «Тамбовэнерго» будет проведен цикл лекций и семинаров для школьников и студентов, рассказывающих о жизни и изобретательской деятельности великого ученого, его вкладе в развитие энергетики России.

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«Оглядываясь в прошлое, сквозь столетие, сложно постичь весь масштаб личности русского ученого. Его гениальные изобретения во многом опередили свое время и стали базовой площадкой для дальнейших научных изысканий. Современная энергетическая отрасль прошла все этапы своего становления, благодаря неутомимому труду первых электротехников, которым и являлся Лодыгин, и энергетиков сегодняшнего дня – славных продолжателей дела знаменитого земляка, мечтавшего сделать жизнь людей светлее и ярче», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» Андрей Голов.

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