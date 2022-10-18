Новая постановка ансамбля «Цвета радуги» покорила конкурс в Липецке

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«Номер от которого мурашки по коже» - таким впечатлением от новой постановки ансамбля «Цвета радуги» поделилась мама одного из воспитанников коллектива, которая присутствовала на показе III Межрегионального конкурса ансамблей бального танца, проходившего в Липецке 15 октября. За победу боролись 18 коллективов из Белгородской, Тамбовской и Липецкой областей. Фееричное выступление ансамбля «Цвета радуги» собрало шквал оваций зрительского зала. Победу принесли три номера европейской и латиноамериканской программы, покорив жюри конкурса.

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«Один из них под названием «Jackson.Part 2» был впервые показан. Над постановкой мы работали около двух месяцев, изучали хореографию Майкла Джексона по видеоурокам. Её уникальность в том, что она сочетает в себе четкий ритм, тщательно подобранную музыку, плавно перетекающую из одной в другую, профессионализм артистов и яркие, запоминающиеся костюмы, подчеркивающие стиль короля поп-музыки», - рассказали балетмейстеры ансамбля Максим Савостин и Екатерина Логина.

Детский коллектив ансамбля не отстает от своих взрослых товарищей. Он также добился успеха в категории до 11 лет с программой под названием «Ритм внутри нас» и занял I место. Для детского состава ансамбля подобные выезды — это уникальная возможность показать свои навыки, испытать дух соперничества.

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«Такие поездки позволяют обмениваться опытом с коллективами из других областей. Для нас значимое событие, когда мы выезжаем и взрослым и детским составами ансамбля. Для детей — это пример успешного выступления старших, а для взрослых — сплочение внутри коллектива и возможность передать свои знания и опыт младшему составу», - прокомментировал выступление ребят директор ансамбля Сергей Прохоров.

Новую постановку ансамбля «Цвета радуги» сможет увидеть и тамбовский зритель на концерте, посвященном 55-той годовщине коллектива, который пройдет 20 декабря на сцене Тамбовского драматического театра.

Пресс-служба ТОГБУК «Государственный ансамбль бального танца «Цвета радуги»

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Юр. лицо: ТОГБУК "Государственный ансамбль бального танца "Цвета радуги"