Тамбовские студенты бьют рекорды по интернет-трафику

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Сейчас каждый в среднем прокачивает 27 Гб в месяц, что равно объему 55 прослушанным аудиокнигам. Для сравнения поколение на 10-15 лет старше расходует 10 ГБ, а пенсионеры — 3,5 ГБ. Цифры представили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику по абонентам.

При этом выпускники на 61% активнее в интернете, чем первокурсники и студенты среднего звена. По-видимому, вовсю ищут информацию для будущего диплома. Самые любознательные цифровые студенты, кроме Тамбова, находятся в Строителе, Кочетовке, Платовке, Первомайском, Ленинском, Караваино.

Юноши больше пользуются интернетом — их доля составляет 76%. А вот девушки традиционно лидируют в голосовом общении, созваниваясь друг с другом на 10% чаще парней.

При такой погруженности в интернет-жизнь юные абоненты выбирают смартфоны, поддерживающие последние стандарты связи.

«Всемирная сеть для молодежи – это пространство для учебы, творчества и развлечений. Поэтому мы постоянно отслеживаем нагрузку на сеть, чтобы активные молодые абоненты всегда имели доступ к скоростному интернету», — сообщает директор МегаФона в Тамбовской области Александр Мудрецов.