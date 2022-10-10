Сотрудник Тамбовэнерго принял участие во Всероссийской неделе охраны труда

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Заместитель главного инженера – начальник управления производственной безопасности и производственного контроля Сергей Симон принял участие в VII Всероссийской неделе охраны труда, которая прошла в Сочи в парке науки и искусства «Сириус». Организатором мероприятия выступило Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс. В мероприятии приняло участие более 5000 человек.

Деловая программа включала в себя более 100 мероприятий, которые посвящены актуальным вопросам охраны труда. Сотрудник Тамбовэнерго принял участие в нескольких их них: круглом столе «Развитие культуры безопасности и формирование навыков безопасного поведения персонала: практика и успешные кейсы», сессиях «Развитие системы управления охраной труда в строительстве» и «Расследование, оформление и учет несчастных случаев. Особенности расследования в отдельных отраслях и организациях. Микротравмы и их учет. Практика применения», практических сессиях «Коммуникации в охране труда» и «Цифровые технологии в медицине труда: за и против. Что выберет работодатель?», практической конференции «Культура безопасности как инструмент ESG-трансформации бизнеса» и открытой дискуссии на тему «Актуальные вопросы оценки профессиональных рисков».

«Профессиональная подготовка и повышение квалификации сотрудников способствуют увеличению эффективности охраны труда, что существенно отражается на производственной безопасности. Квалифицированные руководители подразделений являются гарантом успешной и безопасной деятельности предприятия и его работников», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.

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