Игорь Артамонов поручил подготовить инструкторов для домобилизационного обучения жителей Липецкой области

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Их будут тренировать специально обученные инструкторы – представители областных военно-патриотических клубов, бывшие военнослужащие и ветераны спецподразделений.

Сейчас инструкторы проходят необходимое обучение и уже в ближайшие дни планируют приступить к работе. Готовят инструкторов специалисты с боевым опытом. Процессом руководит уроженец Липецка, координатор федерального проекта «Один день в спецназе» Олег Свиридов. С ним провёл встречу губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он подчеркнул важность и своевременность военной подготовки для мобилизованных.

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«На фоне проведения частичной мобилизации вопрос о военной подготовке встал как никогда остро. В Штаб «Своих не бросаем» и на портал обратной связи с населением поступает большое количество сообщений с запросом по этой теме. В связи с этим дал поручение провести обучение инструкторов», – прокомментировал губернатор.

Сейчас будущие инструкторы совершенствуют знания по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке. В ближайшую неделю они приступят к домобилизационному обучению жителей региона.

В ходе встречи Игорь Артамонов и Олег Свиридов обсудили также, какую ресурсную базу необходимо создать для тренировок защитников Родины. Губернатор подчеркнул, что инструкторы и проходящие подготовку мобилизованные и добровольцы будут обеспечены всем необходимым.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.