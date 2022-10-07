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Общество7 октября 2022 11:30

Тамбовские медики-волонтёры: «После работы в Луганской больнице поняли, как хрупка и коротка жизнь…»

Виктор Папин и Богдан Павлов добровольцами отправились на Донбасс, чтобы помогать местным врачам
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Тамбовчане и добровольцы из других городов работали в реанимационном отделении

Тамбовчане и добровольцы из других городов работали в реанимационном отделении

Минно-разрывные, минно-осколочные… Часто такие травмы врачи вообще не встречают за всю свою многолетнюю карьеру.

– Вы отправитесь работать в отделение реанимации, – встретил отряд медиков-волонтёров из девяти человек главврач Луганской республиканской клинической больницы Олег Вольман. – Уверен, там вы многому научитесь.

Именно в первом отделении интенсивной терапии добровольцы увидели все эти страшные ранения, описание которых до сих пор встречали только в медицинских учебниках.

«Куда едем – не знали»

Студент тамбовского медицинского института ТГУ им. Державина Виктор Папин и ординатор вуза Богдан Павлов в начале лета оставили заявку на сайте Добро.ru, где волонтёрам предлагали отправиться на Донбасс.

29-летний Богдан – уроженец Луганска, закончил там медколледж, потом поступил в Харьковский фармацевтический вуз. Но в 2015 году молодой человек был вынужден уехать в Россию: он диабетик, а на Украине начались серьёзные перебои с поставками жизненно необходимого ему инсулина.

Сейчас парень осваивает ординатуру по специальности «Эндокринология», работает дежурным врачом в Тамбовской городской клинической больнице имени Архиепископа Луки и является ассистентом на кафедре пропедевтики внутренних болезней и факультетской терапии Державинского вуза. Записываясь волонтёром, он фактически хоть на время, но вернулся домой.

24-летний Виктор Папин говорит, что многие его друзья и знакомые стали участниками специальной военной операции, и возможность помочь раненым – это то, что он может сделать в том числе для их поддержки.

Звали не только медиков. Нужны были строители, педагоги – все, кто готов оказать бескорыстную помощь Донбассу. Несколько раз поездку переносили: слишком близко разворачивались военные действия.

Но в итоге 13 августа ребята отправились сначала в Ростов, где прошли подготовку и узнали, как тушить пожар, оказывать первую помощь и психологическую поддержку в экстренной ситуации. А вечером 17 августа девять волонтёров-медиков из Тамбова, Санкт-Петербурга, Рязани, Липецка и Оренбурга приехали в Луганск. Там их поселили в студенческом общежитии.

На следующий день добровольцы отправились в больницу, где им предстояло работать в течение 21 дня, и поступили в распоряжение старшей медсестры медицинского стационара отделения интенсивной терапии № 1 Оксаны Безкаравайной.

– Мы не совсем знали, куда едем, – признаётся Виктор Папин. – Были опасения, что увидим полуразрушенный город, больницу, где не хватает самого необходимого: медикаментов, шприцов, перчаток. Но нет. Луганск, если не считать следов разрушения на некоторых зданиях, выглядит обычно, люди здесь живут своей жизнью. Они, как оказалось, очень добрые, отзывчивые. А узнав, что мы приехали из России помогать, говорили нам спасибо.

Ребята вспоминают, что мирную картину нарушали пролетающие вертолёты, боевая техника на улицах, далекие всполохи и грохот разрывающихся снарядов. В Луганске на это никто не обращает внимания, и наши добровольцы тоже быстро привыкли к таким «неудобствам».

Оксана Безкаравайная взяла помощников под свою опеку

Оксана Безкаравайная взяла помощников под свою опеку

Решил стать реаниматологом

Главное лечебное учреждение Луганской Народной Республики, по словам тамбовчан, вполне оправдывает свой статус приоритетной больницы: ни о какой нехватке медикаментов и оборудования речи даже не шло. Здесь есть всё, чтобы оказывать помощь пациентам, даже самым сложным.

– Мы работали в отделении реанимации, рассчитанном на 15 коек, – говорит Богдан Павлов. – Пациенты здесь, понятное дело, были очень тяжёлые, большинство – без сознания. Практически все – с линии фронта, молодые люди до 40 лет. Но попадали сюда и пострадавшие от взрывов местные жители.

Виктор и Богдан уверяют, что страха, глядя на изувеченных войной людей, не испытывали. У обоих за плечами есть медицинская практика, в том числе в ковид-отделениях. Смерть они видели и раньше. Ни для них, ни для сотрудников луганской больницы она не стала чем-то обыденным, но на эмоции, чувства, которые могут сказаться на работе, у этих людей просто нет времени. Здесь борются за каждого сложного и даже, казалось бы, безнадежного пациента.

– Не по себе было, когда люди, приходя в себя, то ли от болевого шока, то ли от испытанного психологического потрясения кричали пытавшемуся успокоить их медперсоналу: «Вы что, не видите, сюда летит снаряд!», – вспоминают ребята.

По замыслу волонтёрской программы добровольные помощники должны были выполнять в больнице функции среднего медицинского персонала: делать уколы и перевязки, ставить капельницы. Когда они освоились, луганские коллеги стали доверять им более сложные манипуляции: санацию лёгких, интубацию, инъекции в артерию.

Освоившимся волонтерам начали доверять сложные манипуляции

Освоившимся волонтерам начали доверять сложные манипуляции

Ребята считают этот опыт бесценным, а Виктор после работы в Луганске вообще пересмотрел планы на жизнь.

– Сейчас я учусь на пятом курсе и планировал в будущем стать врачом-наркологом, – говорит Виктор Папин. – Но после работы в реанимационном отделении, наблюдая за врачами-реаниматологами – настоящими универсальными солдатами в своей профессии, решил, что буду учиться именно по этой специальности.

Из поездки ребята вернулись не только с чувством удовлетворения от проделанной работы и с бесценным для медиков опытом. Оба признаются: поменялось и что-то в сознании.

– Мы поняли, как хрупка и коротка жизнь, – говорят они.

«Вернемся! И возможно, не раз»

Возвратившись из Луганска, ребята решили, что должны поехать туда снова. Тем более что там их очень ждут.

– Ребята очень сильно помогли нам в тот момент, очень пригодились их руки, они большие молодцы, – говорит Оксана Безкаравайная. – Знаете, у меня самой ребёнок работает анестезиологом в перинатальном центре. Я и мои коллеги относились к мальчикам как к своим детям. С Виктором и Богданом очень сдружились, обменялись телефонами. Они верно выбрали по жизни профессию. Оба милосердные, добрые, сопереживающие чужой боли. Расставаться, конечно, было тяжело: мы за ними очень скучаем!

Сейчас Виктор и Богдан создают медицинский отряд в структуре Российских студенческих отрядов Тамбовской области, чтобы организовывать командировки в ЛНР и ДНР студентов вуза с дипломами среднего медицинского персонала, а также ординаторов.

На сегодняшний момент помимо их самих таких желающих набралось десять человек. Решено, что перед поездками добровольцы пройдут подготовку в аккредитационно-симуляционном центре университета. Изучат там сердечно-лёгочную реанимацию, азы оказания помощи при транспортировке пациента и многое другое. А потом будут планировать поездку в Донбасс.

Богдан и Виктор планируют следующие поездки на Донбасс и привлекают добровольцев

Богдан и Виктор планируют следующие поездки на Донбасс и привлекают добровольцев

Фото из архива Виктора Папина и Богдана Павлова

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