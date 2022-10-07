Тамбовские медики-волонтёры: «После работы в Луганской больнице поняли, как хрупка и коротка жизнь…»

Тамбовчане и добровольцы из других городов работали в реанимационном отделении

Минно-разрывные, минно-осколочные… Часто такие травмы врачи вообще не встречают за всю свою многолетнюю карьеру.

– Вы отправитесь работать в отделение реанимации, – встретил отряд медиков-волонтёров из девяти человек главврач Луганской республиканской клинической больницы Олег Вольман. – Уверен, там вы многому научитесь.

Именно в первом отделении интенсивной терапии добровольцы увидели все эти страшные ранения, описание которых до сих пор встречали только в медицинских учебниках.

«Куда едем – не знали»

Студент тамбовского медицинского института ТГУ им. Державина Виктор Папин и ординатор вуза Богдан Павлов в начале лета оставили заявку на сайте Добро.ru, где волонтёрам предлагали отправиться на Донбасс.

29-летний Богдан – уроженец Луганска, закончил там медколледж, потом поступил в Харьковский фармацевтический вуз. Но в 2015 году молодой человек был вынужден уехать в Россию: он диабетик, а на Украине начались серьёзные перебои с поставками жизненно необходимого ему инсулина.

Сейчас парень осваивает ординатуру по специальности «Эндокринология», работает дежурным врачом в Тамбовской городской клинической больнице имени Архиепископа Луки и является ассистентом на кафедре пропедевтики внутренних болезней и факультетской терапии Державинского вуза. Записываясь волонтёром, он фактически хоть на время, но вернулся домой.

24-летний Виктор Папин говорит, что многие его друзья и знакомые стали участниками специальной военной операции, и возможность помочь раненым – это то, что он может сделать в том числе для их поддержки.

Звали не только медиков. Нужны были строители, педагоги – все, кто готов оказать бескорыстную помощь Донбассу. Несколько раз поездку переносили: слишком близко разворачивались военные действия.

Но в итоге 13 августа ребята отправились сначала в Ростов, где прошли подготовку и узнали, как тушить пожар, оказывать первую помощь и психологическую поддержку в экстренной ситуации. А вечером 17 августа девять волонтёров-медиков из Тамбова, Санкт-Петербурга, Рязани, Липецка и Оренбурга приехали в Луганск. Там их поселили в студенческом общежитии.

На следующий день добровольцы отправились в больницу, где им предстояло работать в течение 21 дня, и поступили в распоряжение старшей медсестры медицинского стационара отделения интенсивной терапии № 1 Оксаны Безкаравайной.

– Мы не совсем знали, куда едем, – признаётся Виктор Папин. – Были опасения, что увидим полуразрушенный город, больницу, где не хватает самого необходимого: медикаментов, шприцов, перчаток. Но нет. Луганск, если не считать следов разрушения на некоторых зданиях, выглядит обычно, люди здесь живут своей жизнью. Они, как оказалось, очень добрые, отзывчивые. А узнав, что мы приехали из России помогать, говорили нам спасибо.

Ребята вспоминают, что мирную картину нарушали пролетающие вертолёты, боевая техника на улицах, далекие всполохи и грохот разрывающихся снарядов. В Луганске на это никто не обращает внимания, и наши добровольцы тоже быстро привыкли к таким «неудобствам».

Оксана Безкаравайная взяла помощников под свою опеку

Решил стать реаниматологом

Главное лечебное учреждение Луганской Народной Республики, по словам тамбовчан, вполне оправдывает свой статус приоритетной больницы: ни о какой нехватке медикаментов и оборудования речи даже не шло. Здесь есть всё, чтобы оказывать помощь пациентам, даже самым сложным.

– Мы работали в отделении реанимации, рассчитанном на 15 коек, – говорит Богдан Павлов. – Пациенты здесь, понятное дело, были очень тяжёлые, большинство – без сознания. Практически все – с линии фронта, молодые люди до 40 лет. Но попадали сюда и пострадавшие от взрывов местные жители.

Виктор и Богдан уверяют, что страха, глядя на изувеченных войной людей, не испытывали. У обоих за плечами есть медицинская практика, в том числе в ковид-отделениях. Смерть они видели и раньше. Ни для них, ни для сотрудников луганской больницы она не стала чем-то обыденным, но на эмоции, чувства, которые могут сказаться на работе, у этих людей просто нет времени. Здесь борются за каждого сложного и даже, казалось бы, безнадежного пациента.

– Не по себе было, когда люди, приходя в себя, то ли от болевого шока, то ли от испытанного психологического потрясения кричали пытавшемуся успокоить их медперсоналу: «Вы что, не видите, сюда летит снаряд!», – вспоминают ребята.

По замыслу волонтёрской программы добровольные помощники должны были выполнять в больнице функции среднего медицинского персонала: делать уколы и перевязки, ставить капельницы. Когда они освоились, луганские коллеги стали доверять им более сложные манипуляции: санацию лёгких, интубацию, инъекции в артерию.

Освоившимся волонтерам начали доверять сложные манипуляции

Ребята считают этот опыт бесценным, а Виктор после работы в Луганске вообще пересмотрел планы на жизнь.

– Сейчас я учусь на пятом курсе и планировал в будущем стать врачом-наркологом, – говорит Виктор Папин. – Но после работы в реанимационном отделении, наблюдая за врачами-реаниматологами – настоящими универсальными солдатами в своей профессии, решил, что буду учиться именно по этой специальности.

Из поездки ребята вернулись не только с чувством удовлетворения от проделанной работы и с бесценным для медиков опытом. Оба признаются: поменялось и что-то в сознании.

– Мы поняли, как хрупка и коротка жизнь, – говорят они.

«Вернемся! И возможно, не раз»

Возвратившись из Луганска, ребята решили, что должны поехать туда снова. Тем более что там их очень ждут.

– Ребята очень сильно помогли нам в тот момент, очень пригодились их руки, они большие молодцы, – говорит Оксана Безкаравайная. – Знаете, у меня самой ребёнок работает анестезиологом в перинатальном центре. Я и мои коллеги относились к мальчикам как к своим детям. С Виктором и Богданом очень сдружились, обменялись телефонами. Они верно выбрали по жизни профессию. Оба милосердные, добрые, сопереживающие чужой боли. Расставаться, конечно, было тяжело: мы за ними очень скучаем!

Сейчас Виктор и Богдан создают медицинский отряд в структуре Российских студенческих отрядов Тамбовской области, чтобы организовывать командировки в ЛНР и ДНР студентов вуза с дипломами среднего медицинского персонала, а также ординаторов.

На сегодняшний момент помимо их самих таких желающих набралось десять человек. Решено, что перед поездками добровольцы пройдут подготовку в аккредитационно-симуляционном центре университета. Изучат там сердечно-лёгочную реанимацию, азы оказания помощи при транспортировке пациента и многое другое. А потом будут планировать поездку в Донбасс.

Богдан и Виктор планируют следующие поездки на Донбасс и привлекают добровольцев

Фото из архива Виктора Папина и Богдана Павлова