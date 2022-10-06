Игорь Артамонов: Мы гордимся высокими оценками, которые получают липецкие производители на федеральном уровне

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Руководитель региона Игорь Артамонов рассказало, что липецкие перерабатывающие компании получили золотые медали в конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции», который проводится в рамках Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2022».

Бренд «Лебедяньмолоко» представил на конкурс молоко, сметану, масло сливочное традиционное, ряженку и творог. Предприятие «Кузминки» - колбасу «Докторская по-семейному», шпикачки «Боярские», сервелат «Столичный». В номинациях «Молочная гастрономия» и «Мясная продукция» жюри признало продукты липецких компаний одними из лучших в стране и отметило золотыми медалями и дипломами Минсельхоза России.

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«Липецкая область участвует в выставке «Золотая осень» уже много лет, и высокое качество продукции нашего агропромышленного комплекса подтверждено многочисленными медалями и дипломами. Мы гордимся высокими оценками, которые получают липецкие производители на федеральном уровне», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится ежегодно с 2000 года и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Организатор выставки – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.