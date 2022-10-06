38 человек стали жертвами мичуринской турфирмы, которая работала как финансовая пирамида

В Мичуринскую полицию обратились 38 человек Фото: УМВД России по Тамбовской области

Жители Тамбовской области и других регионов стали жертвами нечистого на руку туристического агентства, которое работало в наукограде. На прошлой неделе стало известно, что следователи полиции города Мичуринска возбудили сразу 38 уголовных дел по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Пострадавшими по ним проходят несколько десятков жителей нашего региона и нескольких других областей. По словам жертв аферы, все они в течение последнего года обратились в одну из туристических агентств наукограда, где им пообещали организовать отдых, как в пределах нашей страны, так и за рубежом.

Генеральный директор турфирмы – 39-летняя жительница Мичуринска – принимала от клиентов плату за путёвку наличными деньгами, или просила их делать банковские переводы на свою личную карту и карты родственников, в некоторых случаях деньги направлялись на расчётный счёт самой компании. Но получив деньги, своих обязательств компания не выполняла и люди оставались и без отдыха, и без денег. Пострадавшие пытались вернуть вложенные средства, но директор в телефонных разговорах и при личных контактах ссылалась на трудности в оформлении поездок из-за происходящих в стране событий. Деньги руководитель турфирмы никому из клиентов не вернула. Обманутые люди обратились за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска и подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции опросили десятки обманутых клиентов турфирмы. В помещении туркомпании провели обыски, из фирмы забрали документы, компьютерные диски, печати и сотовые телефоны. Полицейские назначили ряд экспертиз и передали документы на исследование.

Как рассказали в УМВД России по Тамбовской области, компания, к которой у клиентов появились претензии имеет достаточно долгую историю и вполне успешно работала в наукограде почти 10 лет - с 2012 года. Ранее проблем с турпоездками, которые она организовывала, ни у кого не возникало. Некоторым клиентам, у которых по разным обстоятельствам отдых оказывался сорванным, директор без разговоров возвращала заплаченные деньги. Но, как установили сотрудники мичуринской полиции, в последнее время турфирма стала напоминать своего рода финансовую пирамиду – несостоявшимся туристам клиентам деньги возвращали из средств, уплаченных новыми клиентами.

- Расследование этого уголовного дела продолжается, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Предварительный ущерб, который турфирма причинила 38 клиентам, по предварительным оценкам, составляет около 5 миллионов рублей. В беседе со следователями директор не смогла объяснить, куда делись эти немалые средства. В этом предстоит разобраться полицейским.

Полицейские считают, что число пострадавших от этой аферы может быть ещё больше, и, возможно, не все покупатели путёвок обратились за помощью в правоохранительные органы. Этих людей просят обратиться в полицию.