«20 главных событий России за 20 лет»: социальные драйверы в России

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Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.

Семья и дети – это смысл жизни для подавляющего большинства россиян. Молодежь двигает нашу страну вперед. Творчество, развитие, жажда учиться и узнавать новое – все это качества, которые так ценятся. И задача государства поддержать молодые семьи. В нашей стране за последние годы принято множество программ и мер поддержки молодых семей.

Так будущие и молодые родители могут рассчитывать на целый ряд мер поддержки. Все начинается с постановки на учет в женской консультации. Будущие мамы, вставшие на учет в ранние сроки и находящиеся в трудной жизненной ситуации, получают выплаты в размере 50% прожиточного минимума. В среднем по стране это около 6 350 руб. Следом «идет» пособие по беременности и родам, которые принято называть «декретные». Они рассчитывается по специальной формуле. Пособие выплачивается в размере 100% средней зарплаты, получаемой за последние 24 месяца. В 2021 году минимальная сумма составляла 58 878 рублей. Кроме того, предусмотрено единовременное пособие при рождении ребенка – 18 886,32 рублей. Если рождается двойня и т. д., пособие выплачивается на каждого ребенка. После рождения малыша так же выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет - в размере 40% среднего заработка.

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Один из самых мощных социальных драйверов стал материнский капитал. Ранее его получали семьи родившие второго ребенка, с 2020 года условия расширили, теперь семьи могут получить маткапитал при рождении первенца. Он составляет 483 881 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличивается на 155 550 рублей. Программа продлена до 2026 года. И расходовать его можно на ряд важных для семей целей: приобретение жилья, обучение ребенка, формирование накопительной части трудовой пенсии матери и т. д. Можно разделить средства маткапитала на разные цели. Маткапитал можно использовать как первоначальный взнос по ипотеке или закрыть им часть жилищного кредита. Эта мера позволила купить свое первое собственное жилье десяткам тысяч молодых семей. Кроме того, предусмотрены выплаты на детей из семей в сложной ситуации, детей-инвалидов и детей военнослужащих.

Каждый, кто был молодым, знает, каким сложным является тот самый квартирный вопрос. «Свой угол» - важнейший фактор для счастья молодой семьи и в нашей стране действует несколько госпрограмм, облегчающих молодежи приобретение недвижимости.

Программа «Молодая семья» — это единовременная безвозмездная помощь и на нее могут рассчитывать молодые семьи, в которых возраст каждого из супругов не более 35 лет. Выплату можно потратить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки. Многодетные семьи могут получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Семейная ипотека – это кредит по льготной ставке до 6 % годовых. Ранее эта программа была доступна семьям с двумя и более детей, а теперь и для семей с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.

Эти и другие меры поддержки позволяют молодым семьям «разгрузить голову», не думать о бытовухе, и посвящать больше времени том, что действительно важно – родным и близким.