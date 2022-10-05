Тамбовское региональное отделение ФСС: Электронный сертификат. Больше возможностей.

Специалисты регионального отделения ФСС РФ обсудили важные направления своей работы Фото: Виктория Дмитриева

4 октября в Тамбове прошел круглый стол, на котором специалисты регионального отделения Фонда социального страхования РФ, общественных организаций, областных предприятий и поставщики технических средств реабилитации инвалидов обсудили вопросы работы с людьми, которые получили травмы на производстве, и инвалидами.

По словам начальника отдела страхования профессиональных рисков Тамбовского РО ФСС РФ Александры Вершининой, финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма является государственной услугой и число предприятий, которые хотят ей воспользоваться, с каждым годом растет. А это значит, что гораздо больше предприятий стали заботиться о здоровье и безопасности своих специалистов.

Согласно условиям участия в программе «Нулевой травматизм», страхователи направляют на предупредительные меры средства и получают компенсацию от Фонда в размере до 20% от сумм страховых взносов, начисленных за предыдущий календарный год. Если страхователь направит дополнительные средства на обеспечение санаторно-курортным лечением сотрудников предпенсионного возраста, размер компенсации может быть увеличен до 30%.

– Число предприятий, которые участвуют в программе, за последние годы выросло в разы, – говорит Александра Михайловна. – Если в 2005 году в региональное отделение ФСС по этому вопросу обратились 74 страхователя, то в 2022-м – уже 238. Соответственно, за этот период увеличилась и сумма средств, выделенных на предупреждение производственного травматизма, – с 3,7 миллиона в 2005 году, до 65,8 миллиона в текущем. Такие мероприятия позволяют значительно сократить производственный травматизм на предприятиях.

Забота о здоровье тамбовчан на производстве в последние годы выросла Фото: Виктория Дмитриева

Страховые взносы предприятия могут направлять на различные цели: проведение мероприятий по специальной оценке труда, проведение периодических медосмотров сотрудников, санаторно-курортное лечение и другие предупредительные меры. С недавних пор этот список расширился, и теперь средства можно использовать в том числе на закупку специальных приборов и устройств, которые контролируют состояние здоровья человека на рабочем месте.

По данным регионального отделения ФСС РФ, основная часть средств, предусмотренная работодателями на обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, направлена на закупку средств индивидуальной защиты (27 миллионов рублей), проведение периодических медицинских осмотров (26 миллионов рублей) и санаторно-курортное лечение сотрудников предпенсионного возраста. Обратиться с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер в региональное отделение ФСС работодатели могут до 1 августа, а поменять условия плана предупредительных мер – до 20 ноября.

Круглый стол прошел в Тамбове 4 октября Фото: Виктория Дмитриева

Одним из активных и первых участников программы предотвращения производственного травматизма в нашем регионе является Тамбовский вагоноремонтный завод.

– На нашем предприятии вопросам охраны труда уделяется большое внимание, – говорит начальник отдела охраны труда ТВРЗ Яна Чепурнова. – Это и замена ручного труда механическим и автоматическим, организация безопасности работ на высоте, установка систем отопления и кондиционирования воздуха, а также ряд других.

По словам Яны Владимировны, финансирование этих мероприятий в три-четыре раза превышает минимально предусмотренный государством уровень в 0,2% от себестоимости производства, при этом на предприятии удалось в три раза сократить число сотрудников, занятых на вредных работах (с 1200 в 2020 году, до 406 в текущем).

– Программа финансирования предупредительных мер от фонда социального страхования является большим подспорьем в работе по охране труда для крупных промышленных предприятий, – считает Яна Чепурнова.

Тамбовчане, которые относятся к льготным категориям, имеют право на обеспечение санаторно-курортным лечением. Всего в регионе зарегистрировано 4023 человека, которые могут получить такую помощь от Фонда. Как рассказал начальник отдела социальных программ Тамбовского РО ФСС РФ Сергей Столбенников, в этом году Фонд закупил 1509 путевок. Тамбовчане смогли отдохнуть и поправить здоровье как в санаториях области, так и в специализированных (по профилю именно их заболевания) учреждениях страны, расположенных в Анапе, Нальчике, Кисловодске и других городах.

Еще одним важным направлением в деятельности Тамбовского отделения ФСС является обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, которые предусмотрены их индивидуальными программами реабилитации и абилитации. Эта работа ведется по нескольким направлениям – необходимые ТСР Фонд приобретает с использованием системы госзакупок, человек может сам купить средство реабилитации и получить за него компенсацию, а около года назад у инвалидов появилась еще одна возможность обеспечить себя необходимым – электронный сертификат.

– Сертификат формируется с помощью записи в специальном реестре и имеет привязку к банковской карте «Мир», – объясняет Сергей Столбенников. – По номеру этой карты деньги резервируются в Федеральном казначействе, и на эту сумму человек может купить в интернет-магазине или торговой точке, специализирующейся на реализации средств реабилитации и подключенной к системе электронных сертификатов, то, что ему нужно. Это значительно сокращает и упрощает сроки получения ТСР, сертификат активируется в течение пяти рабочих дней, и в этом случае нет необходимости ждать результатов госзакупок или использовать собственные средства.

По словам Сергея Сергеевича, приобрести ТСР с помощью электронного сертификата сейчас предлагают крупные онлайн-платформы, а также восемь магазинов Тамбова. Сделать покупку можно в любой торговой точке страны, никакой привязки к месту жительства сертификат не имеет.

Возможность получить средства реабилитации разными способами положительно оценили в Тамбовской областной организации Всероссийского общества инвалидов, которая насчитывает в нашем регионе более трех тысяч членов.

– Мы очень тесно сотрудничаем с региональным отделением Фонда, – говорит председатель Всероссийского общества инвалидов области Елена Андропова. – И всю информацию, нововведения обязательно доносим до инвалидов, проживающих на Тамбовщине. Жителям глубинки в силу пожилого возраста, отсутствия компьютера или интернета, конечно, сложно доверять новым технологиям, но мы занимаемся их обучением и обязательно будем их осваивать.

В покупке ТСР с помощью электронного сертификата, уверяет управляющий филиалом «Тамбовский» АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Людмила Карпушонок, ничего сложного нет.

– Сертификаты – это возможность индивидуально подобрать и быстро, удобно приобрести средства технической реабилитации, – говорит Людмила Николаевна. – Наше предприятие активно с ними работает и практически ежедневно заключает договоры с поставщиками ТСР для владельцев таких сертификатов. Получаем товар, как правило, в течение пяти дней. Такая форма взаимодействия комфортна как для инвалидов, так и для тех, кто реализует технические средства реабилитации.