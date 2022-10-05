Тамбовэнерго обеспечило электроснабжением зерносушильный комплекс в Сосновском районе

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Энергетики провели работы по технологическому присоединению комплекса по приемке, очистке, сушке и хранению зерна в с. Подлесное, мощность присоединенного объекта составила 250 кВт. Основным источником питания стала подстанция 35/10 кВ «Подлесная».

В рамках работ по технологическому присоединению нового объекта агропромышленного комплекса энергетики построили воздушную линию электропередачи напряжением 10 кВ, произвели реконструкцию уже существующей воздушной линии 10 кВ, выполнили монтаж разъединителя 10 кВ; организовали учет потребляемой электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности электроустановок.

В «Сосновка-АГРО-Инвест» возделывается озимая пшеница, яровой ячмень, кукуруза, подсолнечник, соя, а также рапс. Поля сосредоточены на базах Подлесное и Покровское в Сосновском районе и Большая Дорога в Староюрьевском районе. Мощности хранения составляют 20 тысяч тонн. Благодаря введенным ресурсам в компании появилась возможность обеспечить своевременную подработку и хранение всех видов продукции, что сократит сроки уборочной кампании.

«Быстро растущая экономика Тамбовской области требует опережающего развития электросетевого комплекса. Тамбовэнерго оказывает значительное влияние на динамику инвестиционной привлекательности региона, содействуя реализации проектов, которые имеют большое значение для экономического развития области», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.

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