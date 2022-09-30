ФСС Тамбовской области: «Рядом с человеком: работа с инвалидами и пострадавшими на производстве»

Круглый стол состоится 4 октября

Во вторник, 4 октября, в 10 часов 30 минут, в Тамбове состоится Круглый стол с участием специалистов областного Фонда социального страхования на тему: «Рядом с человеком: работа с инвалидами и пострадавшими на производстве»

Вопросы, которые будут обсуждать на Круглом столе:

1. Предмеры как инструмент профилактики производственного травматизма.

2. Санаторно-курортное лечение для граждан льготных категорий.

3. Обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

4. Электронный сертификат: шире выбор - больше возможностей.

Участники Круглого стола:

- Управляющий Тамбовским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Андрей Владимирович Пилипенко;

- начальник отдела страхования профессиональных рисков Тамбовского РО ФСС РФ Александра Михайловна Вершинина;

- начальник отдела охраны труда Тамбовского вагоноремонтного завода Яна Владимировна Чепурнова;

- начальник отдела социальных программ Тамбовского РО ФСС РФ Сергей Сергеевич Столбенников;

- председатель Тамбовской областной организации Всероссийского общества инвалидов Елена Алексеевна Андропова;

- управляющий филиалом «Тамбовский» АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Людмила Николаевна Карпушонок.

Площадкой для проведения Круглого стола станет зал "Коворкинг", расположенный в Тамбове, на ул. К. Маркса, 130, 4 этаж.

Посмотреть мероприятие можно будет в прямом эфире 4 октября, начало трансляции в 10 часов 30 минут. После завершения трансляции Круглый стол можно будет увидеть в записи.