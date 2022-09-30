ФСС Тамбовской области: «Рядом с человеком: работа с инвалидами и пострадавшими на производстве»

Круглый стол состоится 4 октября
Во вторник, 4 октября, в 10 часов 30 минут, в Тамбове состоится Круглый стол с участием специалистов областного Фонда социального страхования на тему: «Рядом с человеком: работа с инвалидами и пострадавшими на производстве»
Вопросы, которые будут обсуждать на Круглом столе:
1. Предмеры как инструмент профилактики производственного травматизма.
2. Санаторно-курортное лечение для граждан льготных категорий.
3. Обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.
4. Электронный сертификат: шире выбор - больше возможностей.
Участники Круглого стола:
- Управляющий Тамбовским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Андрей Владимирович Пилипенко;
- начальник отдела страхования профессиональных рисков Тамбовского РО ФСС РФ Александра Михайловна Вершинина;
- начальник отдела охраны труда Тамбовского вагоноремонтного завода Яна Владимировна Чепурнова;
- начальник отдела социальных программ Тамбовского РО ФСС РФ Сергей Сергеевич Столбенников;
- председатель Тамбовской областной организации Всероссийского общества инвалидов Елена Алексеевна Андропова;
- управляющий филиалом «Тамбовский» АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Людмила Николаевна Карпушонок.
Площадкой для проведения Круглого стола станет зал "Коворкинг", расположенный в Тамбове, на ул. К. Маркса, 130, 4 этаж.
Посмотреть мероприятие можно будет в прямом эфире 4 октября, начало трансляции в 10 часов 30 минут. После завершения трансляции Круглый стол можно будет увидеть в записи.