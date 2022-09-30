ACROS 585 бережно и быстро убирает зерно

ACROS 585

ACROS 585 – зерноуборочный комбайн, который пользуется большой популярностью у тамбовских сельхозпроизводителей. Он помогает быстро и бережно собрать урожай, исключая его потери во время полевых работ. По словам тамбовских аграриев, эта машина сочетает в себе надежность, высокую производительность и комфорт, который с приобретением таких машин оценили работающие на них механизаторы. Оценив эти преимущества и испытав ACROS 585 в деле, руководители сельхозпредприятий стараются пополнить парк своих машин именно этой техникой.

- С компанией Ростсельмаш мы сотрудничаем уже много лет, - рассказывает главный инженер ОАО «Ленинское» Вячеслав Артемов. – Так, свой первый ACROS хозяйство приобрело еще в 2015 году, сейчас в хозяйстве четыре машины производства Ростсельмаш. Ценно, что предприятие постоянно совершенствует свою технику, делает ее удобной в использовании и экономичной в обслуживании.

Вячеслав Владимирович говорит, что его сотрудники, пересевшие с другого комбайна на ACROS 585, оценили комфортное расположение кабины – здесь она располагается по центру, а не с левой стороны как у некоторых других комбайнов. Это значительно улучшает обзор и помогает в работе. Благодаря оснащению кабиной Comfort Cab II ACROS 585 позволяет механизатору не ощущать напряжение и усталость, что позитивно сказывается на работоспособности. Также кабина оснащена информационно-голосовой системой Adviser IV, которая непрерывно следит за процессом обмолота. Кроме того, ACROS 585 отличает низкий уровень шума, по сравнению с аналогами.

- Помимо комфорта для механизатора, машина обладает техническими характеристиками, которые повышают ее производительность, например, мощный двигатель, при этом она является экономичной по расходу ГСМ, - говорит Вячеслав Артемов.

Ценят ACROS 585 аграрии и за бережное отношение к зерну, а также высокую степень его очистки. Таких результатов позволяет достичь примененная в комбайне традиционная система обмолота - классическая однобарабанная молотилка сочетает в себе не только высокую пропускную способность, но и обеспечивает минимальные риски повреждения зерна, а также бережное обращение с соломой. Комбайн оснащен новым измельчителем-разбрасывателем, который обеспечивает тщательную резку соломы и равномерно распределяет ее по поверхности поля как удобрение. В такой конструкции используют ножи с износостойкими кромками, обладающими эффектом самозаточки. Добиться экономии времени при работе на ACROS 585 позволяет высокопроизводительное выгрузное устройство, которое работает со скоростью 90 л/с, а также бункер увеличенного до 9 тысяч литров объема. При этом высота, длина и угол поворота выгрузного шнека рассчитаны на беспрепятственную выгрузку в любой транспорт, даже если это длинный прицеп.

- Когда появляется возможность, мы стараемся обновлять парк техники, - рассказывает глава КФХ Александр Филатов. – В 2021 году купили первый ACROS 585, в этом в хозяйстве появилась уже вторая такая машина. Комбайн отлично зарекомендовал себя на полях нашего хозяйства, где он обрабатывает около 1 тысячи гектаров площадей. С его помощью эффективно прошел сбор зерновых культур и подсолнечника. Нас и качество, и производительность, и стоимость владения этой техникой очень устраивает.

Ценят сельхозпроизводители также качественное сервисное обслуживание техники Ростсельмаш и доступные запчасти, ведь сразу после завершения очередного сезона, технику начинают готовить к полевым работам следующего года.

Татьяна Юрьева