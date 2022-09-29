Игорь Артамонов: Человек - высшая ценность. Это главный тезис стратегии развития Липецкой области

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Какой будет Липецкая область в ближайшее десятилетие, сегодня рассказал руководитель региона Игорь Артамонов. Он представил стратегию социально-экономического развития субъекта до 2030 года. В её обсуждении приняли участие больше 15 тысяч жителей.

Губернатор подчеркнул, что ключевой приоритет стратегии – благополучие населения и повышение качества жизни.

«Наша главная цель – средняя продолжительность жизни более 77 лет к 2030 году. Для достижения этого появятся 52 новых объекта здравоохранения в сельской местности и ещё 53 по всей области будут реконструированы. Откроется центр радионуклидной терапии. Безусловный акцент – на росте реальных доходов населения, который к 2030 году должен превысить уровень 2020 года на 34 процента», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Он добавил, что реализация стратегии включает снижение бедности почти вдвое, полное обновление инфраструктуры в сфере здравоохранения, обеспечение медучреждений кадрами, увеличение доли занимающихся спортом, открытие училища олимпийского резерва.

Рассказывая, как будут меняться сферы промышленности и сельского хозяйства, губернатор подчеркнул, что статус промышленно-аграрного субъекта Липецкая область поменяет на промышленно-технологический с инновационным АПК. Приоритетными направлениями станут электротранспорт; машины и оборудование; химическая промышленность и фарма; робототехника и станкостроение; цифровые двойники производственных процессов; глубокая переработка с/х продукции; логистика и хранение.

Ожидается трёхкратный рост объёма инвестиций. Будут построены новые индустриальные парки. Липецкий Тракторный завод должен стать перспективной инвестплощадкой. Здесь планируется создание тысячи новых рабочих мест. Общий объём инвестиций может составить 30 млрд рублей. И всё это в условиях ESG-трансформации.

«Государство должно ориентироваться на человека, а бизнес обязан нести социальную ответственность и быть экологичным», – подчеркнул губернатор.

Большое внимание в стратегии уделено созданию комфортной и безопасной среды для жизни. Планируется реновация территорий, строительство коттеджных посёлков «под ключ» и развитие арендного жилья.

«В пространственном развитии мы будем опираться на исторически сложившиеся предпосылки, и каждый уголок нашего региона будет охвачен вниманием. Липецко-елецкая агломерация, которая уже сейчас включает прилегающие к городам районы, должна стать драйвером высокотехнологичного промышленного производства и концентрацией трудовых ресурсов. Каждый из малых городов региона обладает уникальной исторической идентичностью и мы будем стараться развивать и подчеркивать ее. Новую жизнь должно получить развитие сельских территорий, основанное на туризме и мелком ремесленном производстве», – сказал Игорь Артамонов.

До 2030 года в регионе будет создано 10 тысяч новых школьных мест. Больше 500 инновационных проектов запустят для развития и поддержки молодых талантов, в том числе стартапы в креативных индустриях. В развитие лагеря «Прометей» планирую вложить до 3 млрд рублей и создать на его базе центр для детей и молодёжи, аналогов которому нет в ЦФО.

Развитие туризма предполагает реализацию проекта «Усадебное кольцо». Он объединит девять уникальных локаций. Для этого восстановят старинные архитектурные ансамбли, дополнят всё интересными легендами, гастрономическими праздниками и новыми цифровыми сервисами.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.