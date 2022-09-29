Филиал «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» подключил к сетям объект нацпроекта «Образование»

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Основным источником его электроснабжения стала подстанция 110/35/10 кВ «Уметская», резервным – ПС 35/10 «Восточная». Объем мощности, выдаваемой новому объекту, составляет 355 киловатт.

Для электроснабжения школы филиал в рамках договора технологического присоединения выполнил ряд технических мероприятий, в том числе строительство воздушных линий 10 кВ суммарной протяженностью 0,6 км, монтаж двух однотрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 400 кВ каждая.

На сегодняшний день в Умете обучаются более 500 детей. Их прежняя школа не в полной мере отвечала современным требованиям к образовательному процессу. Поэтому было решено построить новый корпус базовой школы с агроинженерным уклоном на 250 мест с дополнительным образованием на 100 мест. На территории учреждения есть стадион с теннисной, волейбольной и баскетбольной площадками, велодорожкой и автогородком. Торжественное открытие новой школы состоялось в День знаний – 1 сентября.

«Надежное электроснабжение учреждений образования всегда остается для нас неизменным приоритетом в работе. Все мероприятия по договору технологического присоединения новой Уметской школы были выполнены нашими специалистами оперативно и качественно. Это стало вкладом «Тамбовэнерго» в реализацию национального проекта «Образование», реализуемого на территории региона», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.

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