Под Липецком сегодня открылся первый в России завод по производству электромобилей

.

Первый в России завод по выпуску электромобилей EVOLUTE сегодня запущен на предприятии «Моторинвест» в Краснинском районе Липецкой области. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов, заместитель министра экономического развития Максим Колесников, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, управляющий партнер ООО «Моторинвест» Андрей Резников.

«В марте этого года мы подписали специальный инвестконтракт на реализацию данного проекта. И воплотить его в жизнь удалось в рекордно короткие сроки. Инвестиции составят 13 млрд рублей. Всего будет создано около двух тысяч рабочих мест. Очень приятно, что Минпромторг доверил Липецкой области реализацию такого проекта. Теперь люди получат новые рабочие места, бюджет – дополнительные налоговые отчисления. Завод открывается в довольно непростой период. Но его масштабы говорят о том, что на фоне санкций и некоторых трудностей развитие экономики, а вместе с тем и импортозамещение идут уверенными темпами. Задача на будущее - локализация производства. В регионе есть предприятие способное наладить выпуск аккумуляторов. Будем работать в этом направлении», - сказал Игорь Артамонов.

.

«В текущих условиях, после ухода ряда иностранных производителей, российский автопром проходит фактически «полную перезагрузку». Сегодня перед нами стоит задача вернуть на рынок разнообразие моделей и комплектаций и расширить ассортимент автомобилей, доступных нашим гражданам с государственной поддержкой. Сегодня сделан ещё один шаг в этом направлении: к программе Минпромторга по льготному автокредитованию присоединяются автомобили Evolute, на которые будет действовать повышенная скидка - 35% от стоимости», - отмечает заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Для гостей провели экскурсию по цехам завода. С 2023 года здесь будет запущено производство полного цикла со сваркой, покраской и сборкой электрокаров. Пока же работает один цех по сборке, где трудятся 150 человек. Почти все процессы автоматизированы. Каждые 8 минут с конвейера сходит новая машина.

Это седан Evolute I-Pro. Электромобиль оснащен тяговой батареей ёмкостью 53 кВт, запасом хода в 420 км. Мощность электродвигателя 150 л.с. Официальные дилеры начнут прием заказов на седан I-Pro уже в октябре этого года.

В линейке Evolute появятся кроссоверы I-Joy и I-Jet, минивен Evolute I-Van. Сегодня эти модели также представили на открытии. Всего на заводе планируют производить 100 тысяч электромобилей в год.

.

«Есть уверенность, что этот проект станет значимым звеном промышленной кооперации для Липецкой области, важным элементом нашей технологической независимости и развития необходимых компетенций в передовых отраслях. Эти автомобили будут востребованы как среди рядовых потребителей, так и среди корпоративных компаний», - сказал замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов.

Липецкая область также вошла в пилот по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Как рассказал замминистра экономического развития Максим Колесников, в 2023 году предусмотрено софинансирование затрат на создание быстрых зарядных станций до 60%. Они смогут зарядить аккумулятор электромобиля в среднем за 20 минут.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.