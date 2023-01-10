Тамбовские энергетики организовали интеллектуальную викторину «ЭнергоКВИЗ»

.

Игра прошла на базе Тамбовского государственного технического университета. В ней приняли участие команды районов электрических сетей, службы производственного контроля, сборная сотрудников филиала и сборная студентов и преподавателей ТГТУ.

Игра состояла из 5 раундов по 8 вопросов, где без углубленных знаний в области энергетики было просто не обойтись. Каждый правильный ответ давал команде один балл, которые по итогам всей игры суммировались. Первое место заняла сборная «Тамбовэнерго» и ТГТУ «Разряд», на второе место вышла команда Уваровского района электрических сетей «Электрики» и в борьбе за третье место победила студенческая команда «Рэд Булл». Все призеры были награждены дипломами и памятными подарками, которые предоставила профсоюзная организация «Тамбовэнерго».

«В профессии энергетика немаловажным является и интеллектуальный, и творческий потенциал. Участники «ЭнергоКВИЗА» показали яркую увлекательную игру, энтузиазм и слаженность командного взаимодействия. Итогом мероприятия для каждой из команд стали не только победа или награда, но и всеобщее единение. Мы будем стараться как можно чаще организовывать мероприятия, которые позволят сотрудникам «Тамбовэнерго» проявить творческую инициативу и показать нетривиальный интеллектуальный подход», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.