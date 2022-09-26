Тамбовэнерго выделило мощность крупному агропредприятию региона

.

Присоединенная мощность элеватора составила 800 кВт.

Для электроснабжения объекта филиалом в рамках договора технологического присоединения выполнено строительство отпайки воздушной линии 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 1, монтаж реклоузера 10 кВ, оборудованного устройством телеметрии с передачей информации на диспетчерский пункт филиала; организован учет потребляемой электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности электроустановок с применением интеллектуального прибора учета электроэнергии 10 кВ.

ООО «Рассказовское» специализируется на широком комплексе сельскохозяйственных работ: выращивании зерновых, масленичных и кормовых культур, разведении крупно рогатого скота, производстве растительных масел, продуктов мукомольно-крупяной промышленности и ряде других работ.

«Выполняя свои обязательства по техприсоединению к сетям крупных промышленных объектов, производственных площадок, сельскохозяйственных предприятий, объектов малого и среднего бизнеса, компания вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития региона», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.

Реклама ПАО «Россети Центр»