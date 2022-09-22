Тамбовэнерго благодарят за оказание помощи подшефному образовательному учреждению

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В адрес филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» поступила Благодарность за подписью директора ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Надежды Дементьевой за оказанную помощь в благоустройстве территории школы-интерната.

Директор образовательного учреждения Надежда Дементьева поблагодарила энергетиков за помощь и поддержку, а также за чуткость и теплое отношение к его воспитанникам.

«Примите искреннюю признательность за неравнодушное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание», – говорится в письме.

Работники Тамбовэнерго шефствуют над школой-интернатом в деревне Красненькая Тамбовского района уже на протяжении 20 лет. Они оказывают учреждению помощь в улучшении материально-технической базы, регулярно навещают воспитанников, поздравляют их с праздниками.

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«Сотрудники Тамбовэнерго всегда с большой отзывчивостью оказывают посильную помощь и поддержку подшефной школе-интернату, стараются создавать для детей максимально комфортные условия. Они очень нуждаются в заботе и внимании. Дарить улыбки, тепло и радость – это значит, нести им энергию своих сердец», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.

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