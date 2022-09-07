Максим Егоров рассказал о решении проблемы дефицита медиков в Тамбовской области

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Молодые специалисты поступили на работу в центральные районные больницы Бондарского, Инжавинского, Кирсановского, Мичуринского, Мордовского, Моршанского, Первомайского, Тамбовского, Рассказовского районов. Это участковые терапевты и педиатры, травматолог-ортопед и терапевт стационара, невролог, уролог, а также фельдшеры «скорой помощи» и фельдшерско-акушерского пункта.

Как не раз отмечал врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, нехватка медицинских кадров – одна из главных проблем здравоохранения, поэтому в регионе действуют всевозможные меры поддержки медработников.

Так, по программе «Земский доктор» врачи, трудоустроившиеся на селе или в небольших городах и поселках, получают от одного до полутора миллионов рублей. В рамках программы «Земский фельдшер» выплаты составляют от 500 до 750 тысяч рублей. По условиям соглашения, получившие выплату медики должны проработать на полную ставку в течение пяти лет. При досрочном расторжении контракта врачи обязуются вернуть средства в бюджет.

Для врачей, поступающих на работу в лечебные учреждения Тамбова и Мичуринска, также предусматриваются стимулирующие выплаты по одному миллиону рублей.

«Мы с командой системно подошли к решению проблемы дефицита кадров в наших поликлиниках и больницах. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» работают, однако есть одно но: их действие распространяется на муниципалитеты с численностью населения до 50 тысяч человек. Но ведь медики нужны и в более крупных населённых пунктах! Проблема получила решение: подписал распоряжение, по которому компенсационные выплаты в миллион рублей получают участковые терапевты и педиатры, устраивающиеся на работу в лечебные учреждения Тамбова и Мичуринска», - отметил Максим Егоров.

Всего в области планируется трудоустроить 400 врачей и 600 медсестер до конца 2024 года.

Также региональные власти разработали программу по обеспечению медработников жильем, запуск которой планируется уже в следующем году. Так, в области создадут региональный фонд служебного жилья, предусмотрены единовременные выплаты на приобретение квартир и строительство домов, компенсация арендной платы или части ипотечного кредита.