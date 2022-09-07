Игорь Артамонов: Мы готовы оказывать предприятиям поддержку и оперативно решать любые вопросы

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с руководителями предприятий Елецкого участка особой экономической зоны «Липецк» - генеральным директором компании ООО «Семенной завод КВС» Игорем Бруевичем и директором ООО «Сингента Продакшн» Павлом Крестьяниновым. Подобные встречи в Правительстве Липецкой области проходят регулярно. Игорь Артамонов держит на контроле реализацию крупных инвестиционных проектов в регионе.

Одна из ведущих селекционных компаний ООО «Семенной завод КВС», который входит в пятерку мировых лидеров по производству семян, стала резидентом ОЭЗ ППТ «Липецк» в начале 2019 года. Строительство предприятия завершилось в ноябре 2021-го, в конце декабря прошлого года запущена упаковочная линия. Объем инвестиций составил 2,9 млрд рублей. На предприятии на сегодняшний день трудоустроено 47 человек. В 2012 году на базе опытно-селекционной станции компании в селе Докторово Лебедянского района был открыт Центр Аграрных Компетенций.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Директор ООО «Сингента Продакшн» Павел Крестьянинов рассказал губернатору о том, что ввод предприятия в эксплуатацию запланирован до конца 2022 года, на сегодняшний день завершены строительные работы, идет процесс получения разрешительной документации. ООО «Сингента Продакшн» планирует осуществлять производство средств защиты растений, переработку давальческого сырья, упаковку и фасовку средств защиты растений. Объем инвестиций составил 2,3 млрд. рублей, создано 42 рабочих места.

«Мы обсудили текущую работу предприятий в непростых экономических условиях и планы развития производств. Компании стабильно работают, уходить с рынка никто не собирается. Мы готовы оказывать им максимальную поддержку и оперативно решать любые вопросы», – подчеркнул Игорь Артамонов.