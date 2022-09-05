Тамбовский филиал «Россети Центр» обеспечил надежное электроснабжение площадок фестиваля «Атмановские кулачки»

Энергетики Сосновского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» организовали бесперебойное электроснабжение сценической площадки и инфраструктуры одного из крупнейших этнографических и спортивных фестивалей в России «Атмановские кулачки-2022», который прошел в с. Атманов угол Сосновского района Тамбовской области.

В преддверии фестиваля была проведена большая подготовительная работа, которая включала в себя комплекс организационно-технических мероприятий. В их числе – внеплановые осмотры энергооборудования и обеспечение его пожарной безопасности, проверка готовности средств связи, систем диспетчерского и технологического управления. Был установлен резервный источник электроснабжения мощностью 30 кВт.

Для обеспечения надежного электроснабжения в течение двух фестивальных дней на мероприятии дежурила бригада Сосновского РЭС, обеспеченная необходимой техникой и оборудованием.

В ходе подготовки к фестивалю в рамках договора технологического присоединения энергетики подключили к сетям новую вышку сотовой связи, которая обеспечила бесперебойную трансляцию праздника в режиме онлайн на телеканале «Матч ТВ».

«Атмановские кулачки» – это народное название праздничных кулачных боёв, которые проходили в селе со дня основания в 1648 году до 80-х годов прошлого века. «Атмановские кулачки» возродили и в 2014 году внесли в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России.

Сегодня Атмановские кулачки - титульные русские игры, на которых проходят годовые соревнования в дисциплинах русского этноспорта. Среди них турниры по русской стенке, киле, борьбе за-вороток, рюхам, игре в мяч (русмяч), а также соревнования силачей. Главным событием праздника является кулачный бой стенка-на-стенку по народным правилам для всех желающих.

«Мы понимаем важность проведения мероприятий такого масштаба для культурной жизни региона, развития туристической сферы. За прошедшие годы фестиваль стал одним из узнаваемых брендов Тамбовской области. Поэтому мы приложили все усилия для того, чтобы участники и многочисленные гости этого значимого спортивного праздника чувствовали себя комфортно», - прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.

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