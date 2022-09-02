Тамбовэнерго реализовал масштабный проект в рамках госпрограммы «Развитие образования»

В День знаний обновленная школа распахнула свои двери для педагогического коллектива и учащихся, чтобы они приступили к учебному процессу в новых комфортных условиях.

Проект предусматривал выполнение ремонта классных комнат, зон отдыха, санузлов и других помещений школы. Также проведены работы по замене кровли, окон, дверей, полной замене всех внутренних коммуникаций. Благоустроена внутри школьная территория с заменой асфальтного покрытия, выполнен ремонт отмостки и фасада.

Здание Пичаевской школы было построено в конце 70-х годов прошлого века. Капитальный ремонт школы проводился впервые с момента ее открытия в рамках государственной программы «Развитие образования».

В Тамбовэнерго активно реализуется программа развития дополнительных услуг, систематически расширяется спектр предоставляемых сервисов. Данный контракт стал первым проектом в ПАО «Россети Центр» по оказанию услуги капитального ремонта здания. Квалифицированный персонал с большим опытом провел работы в строгом соответствии всем техническим нормам и требованиям. При этом взаимодействие энергетиков и заявителей вышло на качественно новый уровень.

На торжественную линейку в День знаний в Пичаевской школе было приглашено руководство региона, главы крупных компаний, общественность. Почетным гостем на мероприятии стал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов. Каждому первокласснику энергетики вручили подарки.

«Перед вами с сегодняшнего дня открывается новая дорога – в мир знаний. От вашей целеустремленности, энергии и упорства зависит ваш будущий успех. Будьте уверенными в себе, не отступайте перед трудностями, ставьте перед собой самые амбициозные цели и добивайтесь их достижения! Уверен, что в школе вам всегда помогут педагоги идти по дороге знаний, которые вкладывают в своих воспитанников душу и передают свой бесценный опыт», - отметил в своем выступлении руководитель компании.

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