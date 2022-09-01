Тамбовщина направит 662 миллиона рублей на медицину, образование, развитие сел и спорта

Дополнительные 662 миллиона рублей получит Тамбовская область из федерального бюджета на модернизацию социальной инфраструктуры и реализацию важных для жителей региона проектов. Распоряжение подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Такому решению, в том числе, способствовало рабочее совещание с президентом России Владимиром Путиным, на котором врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров рассказал о проектах, для реализации которых требуется федеральная поддержка. Речь шла о модернизации инфраструктуры водоснабжения, приобретении новых автобусов на газомоторном топливе и обновлении парка коммунальной техники. Отмечая динамику в развитии региона, Владимир Путин, поручил проработать вопросы дополнительного финансирования этих проектов с правительством РФ.

Тема выделения дополнительных средств региону поднималась также во время проведения всероссийского форума «Среда для жизни», в рамках которого Максим Егоров встретился с Михаилом Мишустиным. Руководитель региона поделился с председателем строительства планами по модернизации инфраструктуры сфер образования и здравоохранения, благоустройстве общественных пространств и анонсировал новую программу – «Дорога к дому», которую начнут реализовывать уже в 2023 году.

- В Тамбовской области много застарелых, копившихся годами проблем, и моя команда работает над их решением, - заверил Максим Егоров. - К примеру, в текущем году у нас очень серьёзные объёмы ремонта дорог, школ, больниц, идут масштабные работы на объектах водоснабжения. Однако проблемы не решить в одночасье. Для этого потребуется долгая системная работа и, конечно же, федеральная поддержка. Область будет расширять участие в различных государственных программах, по которым мы приводим в порядок наши дороги, строим и ремонтируем медицинские и образовательные учреждения, создаём комфортные условия жизни на селе. И, конечно, мы будем и дальше работать над привлечением дополнительного федерального финансирования для повышения качества жизни людей.

Дополнительные средства, выделенные региону, направят на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт ряда важных для жителей региона объектов. Почти половину, или 300 млн рублей планируют потратить на модернизацию поликлиник и ФАПов. 295 млн - на создание новых учебных мест в школах, 35 млн рублей - на развитие сельских территорий и еще 3,5 млн рублей – на создание и реконструкцию спортивной инфраструктуры.

Ранее Тамбовская область получила из федерального бюджета дополнительные 1,5 млрд рублей на ремонт региональных дорог и 112 млн рублей на строительство путепровода через железнодорожный переезд на границе Тамбовского и Рассказовского районов. Кроме того, федеральную поддержку получили и другие областные проекты и программы.