Тамбовэнерго в преддверии нового учебного года принимает дополнительные меры профилактики электротравматизма

В преддверии нового учебного года энергетики реализовали комплекс дополнительных мер по обеспечению электробезопасности вблизи образовательных и дошкольных учреждений.

На всех энергообъектах Тамбовской области, находящихся на территории и вблизи школ и детских садов, проведены специальные проверки на предмет сохранности ограждений, замков, знаков предупреждения об опасности поражения электрическим током. Выполнены работы по устранению опасных дефектов опор, проводов и прочего электрооборудования, обновлены информационные знаки об опасности поражения электрическим током.

Реализованы плановые работы по замене воздушных линий с неизолированным проводом на самонесущий изолированный провод (СИП). В частности, замена проводов на СИП была произведена на территории детских садов в с. Алгасово и п. Устьинский Моршанского района.

«В новом учебном году будет продолжена профилактическая работа среди детей и подростков. До конца 2022 года специалисты Тамбовэнерго проведут в школах региона около 20 уроков электробезопасности, в ходе которых расскажут учащимся об основных правилах поведения вблизи энергообъектов и о том, как правильно обращаться с электроприборами в быту», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.

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