Тамбовэнерго развивает сотрудничество с региональным управлением МЧС России

В Центре управления сетями филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» прошло совместное совещание специалистов и диспетчеров ЦУС и оперативных дежурных Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Тамбовской области. Участники мероприятия обсудили сотрудничество в рамках подписанного в 2020 году Соглашения о порядке взаимодействия между региональным управлением МЧС и «Тамбовэнерго».

В начале встречи энергетики познакомили представителей МЧС с работой ЦУС «Тамбовэнерго», используемыми здесь программно-аппаратными средствами оперативного управления, а также действующей в Россети Центр вертикали принятия управленческих решений, направленных на предупреждение и ликвидацию технологических нарушений.

Обсуждая ход реализации действующего соглашения, представители «Тамбовэнерго» и МЧС затронули вопросы повышения оперативности и эффективности взаимодействия при проведении сбора и обмена информацией. Также речь шла о перспективах развития сотрудничества.

Тамбовэнерго и ГУ МЧС России по Тамбовской области системно взаимодействуют в процессе проведения в регионе аварийно-восстановительных работ. Кроме того, стороны регулярно проводят совместные учения для повышения оперативности устранения технологических нарушений.

«Четкая координация действий энергетиков «Россети Центр», МЧС и представителей органов власти, наша слаженная совместная работа позволит обеспечивать надежное и качественное энергоснабжение потребителей, а при необходимости оперативно устранять последствия неблагоприятных погодных и стихийных явлений», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.

На правах рекламы.