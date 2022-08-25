Тамбовэнерго успешно реализует ремонтную программу 2022 года

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Отремонтированы 48 трансформаторных подстанций 6-10 кВ, 103 трансформатора 10/0,4 кВ и порядка 46 километров воздушных линий 0,4-110 кВ. От древесной и кустарниковой растительности расчищено 382 га трасс воздушных линий.

Всего в 2022 году в Тамбовэнерго планируют отремонтировать 81 километр воздушных линий и 62 трансформаторные подстанции, расчистить 586 га трасс воздушных линий, провести ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ. Основная часть работ будет завершена до 1 октября.

«Реализация мероприятий ремонтной программы позволит обеспечить надежность электроснабжения потребителей Тамбовской области, улучшить качество передачи электроэнергии, а также подготовить электросетевой комплекс региона к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.