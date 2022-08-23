Аграрии Липецкого региона начали уборку сахарной свеклы

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Аграрии Добринского и Лебедянского районов приступили к уборке сладкого корнеплода. Сахарная свекла является стратегической культурой для региона. Липецкая область традиционно входит в тройку лучших в России по производству сахара.

В регионе работают шесть сахарных заводов, которые ежегодно вырабатывают более 800 тысяч тонн продукции. В нынешнем году им предстоит переработать сахарную свеклу, полученную со 132 тысяч гектаров. «Мы стабильно наращиваем производство сахара, делая при этом акцент не только на количестве, но и на качестве продукции», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, уборка этой технической культуры пока только в самом начале, сейчас получено чуть более 1 тысячи тонн, но урожайность ожидается значительно выше прошлогодней. Так, в Добринском районе на первых убранных гектарах получают от 350 до 400 центнеров сладких корней на круг, а в Лебедянском районе средняя урожайность на сегодня составила 423 центнера с гектара. Это более чем на 100 центнеров с гектара выше, чем в прошлом году. Ценное сырье начали доставлять на свеклоприемные пункты сахарных заводов.

«Уже на этой неделе к переработке сахарной свеклы нового урожая планируют приступить три из шести заводов, расположенных на территории региона, – рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Остальные запустятся в сентябре». Массовая уборка свеклы в регионе стартует в конце августа – начале сентября.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области