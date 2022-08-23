На фестивале единоборств в Липецком регионе выступили титулованные спортсмены

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Фестиваль единоборств «Кубок губернатора Липецкой области» впервые прошёл в регионе. Турнир собрал около трёх тысяч спортсменов и зрителей. На пяти площадках фестиваля проходили мастер-классы, показательные выступления и соревнования по боксу, кикбоксингу, тхэквондо, дзюдо и самбо. С приветственным словом выступил первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко.

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«Все представленные сегодня виды спорта – это не просто хорошее здоровье, сильные мышцы и знание специальной техники и приёмов. Единоборства – это мир, где высшей ценностью являются помимо физической силы человеческие качества. Спорт в целом оказывает большое влияние на формирование характера. Главное – постоянно совершенствоваться и работать над собой. Спасибо спортсменам за достойный пример, а тренерам – за вклад в будущее и воспитание наших детей», – отметил Александр Рябченко.

Участники и гости праздника смогли оценить профессиональную подготовку воспитанников спортивных федераций региона, представляющих Липецкую область на соревнованиях разного уровня. Так, мастер-класс на площадке дзюдо провёл один из самых титулованных дзюдоистов региона, кандидат в мастера спорта, победитель чемпионата мира среди школьников, призёр чемпионата мира и Европы среди юниоров, победитель и призёр кубков Европы среди юниоров, многократный победитель и призёр первенств России, ЦФО и всероссийских соревнований Дмитрий Якушев. На площадке самбо юных спортсменов наставлял заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации, мастер спорта СССР по самбо Сергей Баранов.

Организаторы подготовили интерактивы и конкурсы для всех желающих. Гостям предложили проверить свои физические возможности, постояв в планке и выполнив подтягивания на низкой перекладине. Проверить свою эрудицию и знания можно было, приняв участие в спортивной викторине. Все победители получили памятные призы и подарки. Также в рамках фестиваля состоялась церемония вручения знаков и удостоверений о присвоении звания «Заслуженный мастер спорта России» и «Мастер спорта России».

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Завершился фестиваль рейтинговыми боями по боксу и кикбоксингу на «Кубок губернатора Липецкой области». Среди боксёров лучшим стал мастер спорта России, двукратный призёр кубка России, призёр первенства России Богдан Ракич. Кубок по кикбоксингу завоевал мастер спорта России, победитель первенства России, победитель первенства мира, финалист чемпионата России дисциплине «лоу-кик», член сборной России Рауф Мамедов.

«Фестиваль единоборств – это отличная возможность для всех участников продемонстрировать свои способности, научиться чему-то новому, найти новых друзей и получить незабываемые впечатления. Поддержка подобных спортивных турниров будет продолжена. Надеемся, что желающих принять в них участие будет всё больше», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области