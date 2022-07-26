Тамбовэнерго предлагает садоводческим товариществам конструктивный диалог

.

В такой опасной и ответственной отрасли как электроэнергетика каждый метр провода имеет ответственное лицо, для чего формируются и подписываются соответствующие документы. Так, согласно актам разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, границей раздела между филиалом «Тамбовэнерго» и садоводческими товариществами является линейный разъединитель 6 кВ РМИ-35.

Из этого следует, что после данного коммутационного аппарата ответственность за эксплуатацию воздушной линии несут сами садоводческие общества. Также в зону эксплуатационной ответственности садоводов входят трансформаторные подстанции и воздушные линии 0,4 кВ, от которых и подключены дачные строения. Речь идет о воздушной линии 6 кВ длиной более трех с половиной километров и 16 трансформаторных подстанциях 6/0,4 кВ.

Вместо того, чтобы заключить договор с «Тамбовэнерго» на обслуживание сетей, председатели товариществ добровольно приняли на себя ответственность за эксплуатацию электрических сетей СНТ, то есть решили ремонтировать и поддерживать сети самостоятельно.

Более того, при отсутствии такого договора, персонал филиала «Тамбовэнерго» не в праве даже заходить на объекты за границей балансовой принадлежности для проведения каких-либо работ по устранению повреждений.

Следует всегда помнить, что в одном из нескольких ключевых отраслевых документов – Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей, а именно в пункте 1.2.2., сказано, что потребитель обязан обеспечить, помимо прочего, содержание электроустановок в работоспособном состоянии, своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования, а также подбор электротехнического и электротехнологического персонала.

Теперь о хронологии событий.

23 июля в 15:07 на распределительном пункте 6 кВ № 28 произошло аварийное отключение воздушной линии 6 кВ № 38. Данный распредпункт является центром питания для жителей д. Перикса и шестнадцати садоводческих обществ. В 19 часов после осмотра участка воздушной линии 6 кВ, принадлежащей филиалу «Тамбовэнерго», силами оперативного персонала Тамбовского района электрических сетей (РЭС) был отключен линейный разъединитель 6 кВ РМИ-35 (граница раздела) и включением коммутационного аппарата на распределительном пункте было подано напряжение потребителям д. Перикса. Таким образом была выявлена неисправность на воздушной линии 6 кВ, принадлежащей СНТ.

Все потребители, позвонившие на горячую линию энергетиков, получили разъяснение, что именно председатели СНТ должны произвести осмотр своего участка воздушной линии 6 кВ, принадлежащих им трансформаторных подстанций, устранить выявленные повреждения и сообщить об этом диспетчеру Тамбовского РЭС филиала «Тамбовэнерго».

24 июля в 9 часов 35 минут на основании заявлений отдельных председателей садоводческих обществ об отсутствии повреждений на воздушной линии 6 кВ, принадлежащей СНТ, персоналом Тамбовского РЭС филиала «Тамбовэнерго» была осуществлена попытка включения линейного разъединителя РМИ-35. Данная попытка не увенчалась успехом – повреждение на воздушной линии сохранилось. Повторная попытка включения в 20 часов также не привела к положительному исходу. Повреждение на воздушной линии 6 кВ, принадлежащей СНТ, не было устранено.

25 июля по просьбе главы администрации Тамбовского района и согласно решению директора филиала «Тамбовэнерго» для поиска повреждения на воздушной линии 6 кВ, принадлежащей СНТ, были привлечены три бригады Тамбовского РЭС в количестве 12 человек.

С 8 до 17 часов персоналом Тамбовского РЭС был произведен осмотр воздушной линии 6 кВ и трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ, проведено испытание кабельных вставок 6 кВ, устранены выявленные дефекты.

В 17 часов 12 минут воздушная линия 6 кВ силами оперативного персонала Тамбовского РЭС была включена в работу.

Данного перерыва электроснабжения потребителей садоводческих обществ можно было бы избежать, если вовремя были бы назначены ответственные за обслуживание, проводился периодический технический ремонт, то есть воздушные линии и оборудование трансформаторных подстанций, находящееся на балансе СНТ, поддерживалось бы в нормальном эксплуатационном состоянии. К сожалению, ничего из вышеперечисленного сделано не было.

«Решить копившиеся годами проблемы в одностороннем порядке очень сложно, сделать это можно только сообща. Со своей стороны, «Тамбовэнерго» рекомендует не доводить состояние электросетевого хозяйства СНТ до изношенного, постоянно ремонтировать и обновлять его. Мы готовы к конструктивному диалогу, который будет способствовать надежному и качественному электроснабжению потребителей», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.