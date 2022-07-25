Тамбовэнерго выделило дополнительную мощность крупному садовому хозяйству региона

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Присоединенная мощность объекта была увеличена на 80 кВт и суммарно составила 260 кВт. Основным источником питания для него стала подстанция 35/10 кВ «Петровская».

На данном этапе объектом технологического присоединения стало фруктохранилище №4, оснащенное новейшим оборудованием, которое позволяет хранить урожай годами в регулируемой атмосфере. При этом продукция не теряет своих внешних и вкусовых характеристик. Такой системой хранения оборудованы четыре фруктохранилища из пяти существующих на предприятии, вместимостью 5 тысяч тонн.

Хозяйство «Дубовое» является одним из старейших в регионе, образованное более века назад. Общая площадь садов составляет около 850 гектаров, почти половина из них – это плодоносящий яблоневый сад. Также здесь выращивают семечковые, ягодные и косточковые культуры.

«Работа, нацеленная на развитие агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, сельского хозяйства, и обеспечение их надежным энергоснабжением в регионе является для филиала приоритетным направлением деятельности. Таким образом мы способствуем дальнейшему экономическому развитию и повышению инвестиционной привлекательности области», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.