В Тамбове можно будет бесплатно «поболеть» за «Спартак»

24 июля возрожденный тамбовский футбольный клуб «Спартак» проведет первый домашний матч текущего сезона на центральном стадионе в столице региона. Соперником тамбовчан в игре второго тура первенства ФНЛ-2 станет обнинский «Квант».

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров отметил, что вход на этот матч будет свободным.

«Знаю, что тамбовчане очень ждут домашние игры «Спартака». Уверен, что болельщики поддержат команду на родном стадионе», — сказал Егоров.

В день матча, 24 июля, все желающие смогут получить билет в кассе стадиона «Спартак». Она начнет работать в 12.00. На посещение игры также принимаются коллективные заявки от организаций - их ждут в администрации ФК «Спартак» до 15.00 23 июля.

Напомним, что в этом году стадион был возвращен в собственность региона и получил лицензию от Российского футбольного союза на проведение матчей Футбольной национальной лиги. Стадион также привели в соответствие стандартам РФС и требованиям антитеррористической безопасности.

ФК «Спартак» создан на базе воспитанников спортшколы «Академии футбола». Практически все местные футболисты успешно отыграли прошлый сезон в первенстве СФФ «Центр».