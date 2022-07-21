Сотрудник Тамбовэнерго занял первое место в соревнованиях по рыбной ловле

Старший диспетчер участка оперативно-технологического управления основной сетью Центра управления сетями филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Дмитрий Шиняев занял первое место в соревнованиях по рыбной ловле, прошедших в рамках экологического фестиваля. Мероприятие проводится ежегодно и в нем принимают участие рыболовы из Тамбовской, Липецкой и Воронежской областей.

Дмитрий Шиняев занимается рыбалкой на профессиональном уровне, в 2017 году ему был присвоен спортивный разряд кандидат в мастера спорта. Вместе с тем тамбовский энергетик является многократным чемпионом Тамбовской, Липецкой, Пензенской и Воронежской областей. Дмитрий принимает участие в фестивалях и соревнованиях по рыбной ловле более 10 лет, семь раз участвовал во всероссийских соревнованиях, где лучшим результатом стало 6 место. Дмитрий Шиняев принимал участие в данных соревнованиях во второй раз и забрал с собой главный приз – надувную лодку.

«Тамбовская энергосистема славится профессиональными специалистам, настоящими мастерами своего дела. Безусловно, энергетики умеют добросовестно трудиться, но не менее ответственно они подходят и к вопросам проведения досуга. Мы рады, что в нашем коллективе работает такой талантливый человек. Мы гордимся нашими сотрудниками!» – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.