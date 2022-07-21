За два года 100 тысяч жителей Тамбовщины обеспечат чистой водой

20 июля врио главы администрации области Максима Егорова провёл в Тамбове круглый стол, на котором обсудили проблемы качественного водоснабжения в регионе. В этой встрече приняли участие представители властей, коммунальных организаций, эксперты, участники общественного движения «Тамбовская земля», а также члены ассоциации «Совет муниципальных образований». Обеспечение тамбовчан питьевой водой, по мнению Максима Егорова, является одним из ключевых показателей уровня жизни. К сожалению, летом эта проблема становится актуальной, как для жителей городов, так и небольших сел.

- По тем отчетам, которые видел в Минстрое, со спокойной душой ехал работать в Тамбовскую область. Сообщалось, что качество воды выше среднего в РФ. Но жизнь показала другие реалии. Оказалось, что с водой, особенно на селе, очень тяжелая ситуация, - сказал врио главы администрации региона. - Важнейшей своей задачей как руководителя исполнительной власти области вижу решение этой давней и сложной проблемы, актуальной для абсолютного большинства населения. Вода — это здоровье наших граждан.

Одномоментно проблемы с водоснабжением, которые копились годами не решить, но первые шаги в этом направлении уже делаются. Так, в северной части Тамбова планируют проложить два водовода диаметром 600 мм по дну Красненского карьера. Общая протяженность этих веток составит около 1,5 километров. По мнению специалистов, такое технологическое решение позволит уменьшить длину трубопровода и улучшит водоснабжение северной части областного центра. По словам главы администрации Тамбова Максима Косенкова, сейчас проекты модернизации водопроводных сетей рассматривают и для запада города.

Помимо областного центра, работы по федеральному проекту «Чистая вода» ведутся сейчас в Мичуринске, Кирсанове, Рассказово, а также в девяти районах Тамбовщины. На их реализацию в этом году направят 252 миллиона рублей. Например, в трех селах Мичуринского района появятся скважины и станции водоочистки. В селе Шиновка Кирсановского района жители будут получать воду из новой скважины. В селе Сухотинка Знаменского района появилась водонапорная башня, а в пичаевском селе Волхонщина проложили 1,8 км водопровода и построили станцию водоочистки. В Моршанском районе в поселке Вяжли укладывают 3 км нового водопровода. В одном из микрорайонов города Рассказово запланирована полная замена водопроводных сетей. После завершения этих работ качественную воду получат 900 жителей города. График проведения работ по проекту «Чистая вода» контролируется и, на сегодняшний день, строго соблюдается. Всего до конца года в эксплуатацию введут 19 новых объектов водоснабжения, а это должно стать началом решения давних проблем с водой в регионе. В ближайшей перспективе – обеспечить в течение двух лет качественной питьевой водой больше 100 тысяч жителей региона.

- Еще раз подчеркну. Уже сделанного и того, что еще будет делаться - пока недостаточно, оценивает ситуацию Максим Егоров. - Считаю, что пока мы лишь обозначили важность проблемы и пути ее решения.

Помимо плановых работ этого года, в регионе введут в эксплуатацию еще три объекта, которые не успели сдать в 2021-м. . 42,5 млн рублей выделили на завершение строительства водозаборного узла в Умете. Решается вопрос о финансировании объектов в поселке Комсомолец Тамбовского района и поселке Строительный Бондарского района. Поэтапно, но вопрос с проблемным водоснабжением в регионе намерены решить.