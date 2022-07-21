Опрыскиватели Ростсельмаш – в поле днем и ночью

Опрыскиватель RSM TS-3200 SATELLITE.

Опрыскиватели Ростсельмаш во многих сельхозпредприятиях нашей страны стали незаменимыми помощниками аграриев. Оснащенные по последнему слову техники, эти машины универсальны и комфортны в работе. Признание, в частности, заслужил опрыскиватель RSM TS-3200 SATELLITE. Он обладает всеми необходимыми характеристиками, обеспечивающими эффективную работу по технологиям ленточного и сплошного покрытия.

– В обработке у нашего предприятия находится 3,5 тысячи гектаров земли, – рассказывает бригадир СХПК «ИМ. КРУПСКОЙ» Плаксин Егор Михайлович. – И прицепной опрыскиватель – оптимальный вариант для такой достаточно большой площади. Выбирая, мы сравнивали разные предложения, существующие на рынке, и в итоге остановились на модели RSM TS-3200 SATELLITE. Вот уже четыре года опрыскиватель добросовестно работает в поле. Агрегат, который мы приобрели, в базовой комплектации оказался модернизированным. Например, на нем есть штанги со светодиодной подсветкой, что позволяет использовать опрыскиватель не только днем, но и ночью.

Оценили аграрии и другие технические ноу-хау, которыми оснащен опрыскиватель RSM TS-3200 SATELLITE. Так, миксер для приготовления смесей увеличенного объема 40 литров позволяет готовить качественные растворы как из жидких, так и из порошкообразных составляющих. А высокопроизводительный мембранно-поршневой насос мощностью до 260 л/мин обеспечивает непрерывное перемешивание и равномерное внесение препаратов в полном спектре возможностей опрыскивателя. При этом фильтры с самоочисткой на приёмной и напорной линиях эффективно удаляют механические примеси, обеспечивая качественную фильтрацию раствора. Шланг для забора воды длиной 20 метров с обратным клапаном и фильтром позволяет агрегату быть автономным – он способен сам закачивать воду из любых источников и водоемов, а также с его помощью можно промывать бак и системы распылителей. Предусмотрена в опрыскивателе удобная функция для оператора: он снабжен специальным 56-литровым баком, водой из которого можно вымыть руки и защитную одежду.

RSM TS-3200 SATELLITE оснащен компьютером управления поливом с функцией GPS/ГЛОНАСС-курсоуказателя, который позволяет работать, используя технологии точного земледелия. А автоматический блок регулирования расхода препаратов значительно упрощает работу и расширяет возможности опрыскивателя. Компьютер позволяет осуществлять автоматическое GPS/ГЛОНАСС-управление поливными секциями в случае, если техника заходит на уже обработанную площадь. Секции можно отключать и включать, в том числе запрограммировав этот процесс автоматически. Также при работе опрыскивателя у оператора есть возможность менять ширину колеи в диапазоне 1,5/1,8/2,1 метра. Эта опция позволяет использовать агрегат на культурах с междурядьями разного размера. При этом узкие шины шириной 270 мм не травмируют корнеплоды в процессе обработки и позволяют применять технику на опрыскивании свеклы.

– Если сравнивать с опрыскивателем, которым мы работали раньше, то у RSM TS-3200 SATELLITE масса преимуществ, – отмечает Егор Михайлович. – Во-первых, это емкость бака объемом 3200 литров, что в четыре раза больше, чем у нашей старой машины. Заправлять его нужно гораздо реже, а значит, происходит колоссальная экономия времени – очень ценного для агрария ресурса. И сам процесс заправки бака осуществляется оперативно. Среди преимуществ данной машины также можно выделить оснащение бака современными противопенными гидравлическими мешалками, которые качественно перемешивают раствор и предотвращают его вспенивание. Еще один немаловажный для нас плюс в опрыскивателе Ростсельмаш – доступность запасных частей. На складе у дилера большинство расходных деталей всегда есть в наличии, а если чего-то нет, то заказ доставят в течение нескольких дней. После нескольких лет активной эксплуатации RSM TS-3200 SATELLITE мы с уверенностью можем рекомендовать его коллегам-аграриям.