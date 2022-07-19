Шоколатье из Тамбовской области стала обладательницей престижной международной награды

18 июля в Лондоне подвели итоги международного конкурса, объявленного Академией шоколада. По его результатам тамбовчанка Мария Майская, которая основала в областном центре мануфактуру по производству премиального шоколада «MaRussia», стала лацреатом и обладателем бронзовой медали. Высокую оценку получил ее продукт под названием «Venezuela Amazonas Flores De La Selva». Судьи конкурс тщательно изучили все основные этапы производства шоколада в ключевых категориях «от боба до плитки» и «от дерева до плитки». Продукты оцениваются по внешнему виду, а также продолжительности и сложности вкуса и аромата. После этого эксперты определяют победителей и присуждают специальные награды.

В этом году в Ганновере проходил еще один конкурс шоколадного мастерства - International Chocolate Awards, но на нем, «в связи с политической ситуацией» решили не награждать победителя из России.

- Приятно, что Лондонская академия шоколада не побоялась открыто заявить миру о победителе с названием «MaRussia», - говорит Мария Майская.

Лауреата престижного конкурса поздравил врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

- Горжусь нашими тамбовскими производителями и их победами! Мария Майская, которая в 2016 году открыла первый бутик ремесленного шоколада в России, - лауреат многих международных конкурсов. Войти в число лучших — огромное достижение: ведь на конкурс поступает более 30 тысяч образцов со всего мира! – обратился к Марии Майской Максим Егоров. - От души присоединяюсь к поздравлениям: Марии уже позвонили многие коллеги из зарубежных стран. Наша землячка не только победила, но и смогла убедить судей поступить в соответствии со здравым смыслом!