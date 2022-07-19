БК «Тамбов» впервые оказался в составе команд Суперлиги

По решению Российской федерации баскетбола БК «Тамбов» впервые в своей истории примет участие в играх второй по значимости в стране Суперлиге. До этого тамбовский клуб выступал во втором дивизиона Суперлиги, но после того, как наши спортсмены взяли третье место в чемпионате, и получили приглашение на сорвегования более высокого уровня.

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров уверен, что участие тамбовской баскетбольной команды в Суперлиге даст новый импульс развитию спорта области.

- Интерес к баскетболу в регионе высок, - говорит Максим Егоров. - Большое внимание привлекают домашние игры наших баскетболистов. Они стабильно собирают на трибунах множество болельщиков. Наши спортсмены не только добиваются ярких побед, но и способствуют развитию детского и юношеского баскетбола в регионе. Считаю, что участие в Суперлиге даст новый импульс развитию всего тамбовского спорта.

Клубу оказывают всестороннюю поддержку – его финансирование в этом году увеличили больше, чем на 40 миллионов рублей. В том числе за счет этих средств в команду намерены усилить новыми игроками. Обновленный состав сформируют до старта игр Суперлиги, к которым баскетболисты уже начали активную подготовку