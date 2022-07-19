Тамбовэнерго применяет современные российские разработки для обеспечения бесперебойного электроснабжения

Тамбовэнерго проводит опытно-промышленную эксплуатацию комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ №1035 (ВЛ 10кВ №14 ПС Тамбовская №6) мощностью 160 кВА в корпусе из композитных материалов, которая произведена на «ЭЗОИС-СПб» – экспериментальном заводе объёмных инженерных сооружений, Санкт-Петербург.

Первый успешный опыт установки данной КТП в филиале реализуется в Тамбовском районе Тамбовской области в рамках технологического присоединения ангара. Программа опытно-промышленной эксплуатации КТП из композитных материалов выполняется в филиале с июля 2021 г. по декабрь 2022 г.

Применение композитных материалов является одним из важных направлений реализации национальных проектов в электроэнергетике. Композитные подстанции обладают целым рядом преимуществ по сравнению с КТП из других материалов. В частности, они обладают высокой ударопрочностью, которая достигается применением специального армирования стекловолокном; корпуса из композита в 7 раз легче бетонных, что минимизирует затраты при транспортировке и установке; все используемые материалы являются диэлектриками; композит не является пластиком, все панели огнестойкие. Также корпус не подвержен коррозии, вандалоустойчив.

«По результатам полученного опыта эксплуатации композитной КТП будет рассмотрен вопрос о тиражировании данного технического решения на другие электросетевые объекты», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.