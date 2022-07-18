Максим Егоров: «Если заниматься латанием дыр – рвать трубы будет постоянно!»

Фото: пресс-служба администрации г.Тамбова

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров считает, что в регионе, как в областном центре, так и в других муниципалитетах, одной из важнейших остается задача модернизировать систему водоснабжения. О необходимости масштабной реконструкции сетей в очередной раз напомнила произошедшая в минувшее воскресенье коммунальная авария, оставившая без воды жителей западной части города. В зоне «бедствия» в этот день оказались больше 830 домов Тамбова. Напомним, вечером 17 июля произошел порыв водовода крупного диаметра в районе улицы Ивана Франко. Ход работ по ликвидации аварийной ситуации находился на личном контроле Максима Егорова. Бригады водоканала работали на месте порыва всю ночь и завершили ремонт утром 18 июля. После этого вода начала поступать в дома горожан.

- Хочу сказать спасибо всем, кто трудился всю ночь, чтобы вода с утра вернулась в дома тамбовчан. И, конечно, благодарю главу администрации Тамбова Максима Косенкова за грамотную организацию работы, - сказал врио главы администрации региона.

Вместе с тем, по мнению Максима Егорова, то, что произошло в Тамбове, ещё раз показывает правильность решения о проведении масштабной реконструкции систем водоснабжения в разных городах и районах области по проекту «Чистая вода».

- Изношенность сетей и напрямую связанное с ним качество водоснабжения – многолетняя системная проблема региона, - считает Максим Егоров. - Если её не решать, если продолжать заниматься латанием дыр – рвать трубы будет постоянно, то здесь, то там. Будем ускорять эту работу: активнее участвовать в государственных программах, привлекать средства частных инвесторов.

На сегодняшний день в Тамбовской области продолжаются запланированные ремонтные работы на объектах водоснабжения. Несколько домов, расположенных в микрорайоне Тамбов-6, запитанных ранее от отдельной скважины и получавшие воду не лучшего качества, переподключают к централизованной системе водоснабжения. Решить проблему жителей Ласков с плохим напором воды должен водопровод большего диаметра, монтаж которого сейчас ведется. После того, как его введут в эксплуатацию, проблема с низким давлением исчезнет.

Работы в рамках федерального проекта «Чистая вода» ведутся в разных уголках области В планах этого года – строительство и ремонт 19 объектов водоснабжения в городах Кирсанове, Мичуринске, Рассказове, а также в девяти районах области. Реализация этих проектов станет толчком к решению годами копившихся в регионе проблем с водоснабжением и значительно улучшит качество коммунальных услуг на Тамбовщине.