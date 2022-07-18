Сотрудники Тамбовэнерго переведены в режим повышенной готовности из-за сильных дождей

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями – 18 июля 2022 г. местами грозы, ливни, град, при грозах усиление ветра до 17-22 м/с в Тамбовэнерго введен режим повышенной готовности (РПГ), предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

В филиале работает оперативный штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал.

К оперативному реагированию готовы 98 бригад, 456 человек и 172 единицы техники. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 1,5 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.