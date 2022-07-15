Специалист Тамбовэнерго стал лауреатом фестиваля творчества имени В.Н. Коваля

Мероприятие проводилось впервые в честь 70-летия со дня рождения первого мэра Тамбова с целью приобщения молодёжи к возрождению, сохранению и популяризации историко-культурного наследия и традиций родного края.

Участников и гостей фестиваля ждала обширная программа, разделенная на тематические зоны. Здесь можно было посмотреть фотографии из семейного архива Валерия Коваля, послушать выступления опытных и начинающих литераторов, принять участие в интерактивных играх, конкурсах и викторинах, а также познакомиться с творческими работами горожан.

На фестивале состоялось награждение победителей и лауреатов конкурса «Тамбовский край – источник вдохновенья». На конкурс было представлено более 119 работ в номинациях: «Литературное творчество «Муза на кончике пера», «Изобразительное искусство «Городские этюды», «Декоративно-прикладная деятельность «Диво дивное», «Фоторабота «Любимый город – в объективе». Творческая работа «Здравствуй, родной Тамбов!» Эммы Поповой стала победителем в номинации «Фоторабота «Любимый город в объективе». По итогам фестиваля участники и призеры были награждены дипломами.

«Фестиваль призван поддержать и объединить талантливую работающую молодежь, укрепить культурные связи между предприятиями, учреждениями, организациями. Тамбовэнерго содействует молодым специалистам в повышении творческого, а вместе с тем и профессионального уровня, а также в усилении заинтересованности в качественном и квалифицированном труде», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.