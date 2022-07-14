На Северном обходе Тамбова заканчивается ремонт первого участка и стартовала реконструкция второго

На Северном обходе Тамбова завершается ремонт участка трассы протяженностью 9 километров. Это первый этап ремонта, который ждет автодорогу Р-208 Тамбов-Пенза в этом году. Для удобства и безопасности автомобилистов, трассу здесь расширили до четырех полос, добавили разворотные петли, к=установили светофоры, отремонтировали путепровод через железную дорогу. Сейчас дорожники заканчивают укладывать верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, монтируют барьерное ограждение. В завершении ремонта предстоит обстроить пятикилометровую линию освещения, укрепить обочины и нанести разметку из термопластика.

Параллельно специалисты приступили к капремонту второго участка трассы Тамбов-Пенза, который коснется отрезка дороги с 9 по 19 километр. Он не менее важен - обеспечивает въезд в Тамбов, а также выезд на региональные дороги Тамбов–Сосновка и Тамбов–Шацк. Здесь также появятся две новые разворотные петли, 3,5 километра линий освещения, больше 200 дорожных знаков и новая разметка. В трех местах – на 13-м, 15-м и 19-м (у поворота на Татаново) километрах оборудуют четыре автопавильона с переходами и пешеходными дорожками. Чтобы не ограничивать дорожное движение, начнут реконструкцию со строительства двух новых полос, а когда оно завершиться – капитально отремонтируют две имеющиеся. Завершить работы на этом участке намерены в 2024 году.

- Северный обход Тамбова — важная транспортная артерия межрегионального значения. Впечатление от города у многих водителей создается от качества подъездных путей к нему, - считает врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. - По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» мы уже отремонтировали региональную автомобильную дорогу Тамбов — Северный обход Тамбова. Сейчас работа продолжается по другим программам.

Напомним, в 2022 году объём дорожного фонда региона достиг рекордных 8,7 млрд рублей. Эти средства направят на ремонт более 200 км дорог и 186 погонных метров мостов. Еще 5,8 млрд рублей потратят на ремонт свыше 60 км федеральных трасс.