На Тамбовщине стартовало строительство двух народных фитнес-парков Спортивные объекты оборудуют в областном центре и Мичуринске

В областном центре это событие приурочат к проведению Всероссийского урбанистического форума «Среда для жизни», который состоится в августе. Его основной темой станут индивидуальной и малоэтажное строительство. Эксперты поделятся лучшими строительными практиками по этим направлениям с применением механизмов комплексного развития территорий. В рамках форума пройдут круглые столы, панельные сессии и презентации на тему городского благоустройства и развития городской экосистемы, проведут традиционный благотворительный хоккейный матч.

Но еще до торжественного открытия, ориентировочно с середины июля, любители спорта смогут полноценно пользоваться новыми площадками. В столице региона фитнес-парк разместится на улице Набережной – любимом месте отдыха горожан. Здесь появится специально оборудованная зона для занятий спортом на свежем воздухе, где разместят 46 тренажеров, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. На всех тренажерах будут QR-коды – по ним можно будет посмотреть инструкцию по правильному выполнению упражнений. Пользоваться спортивной площадкой все желающие смогут бесплатно. В Мичуринске 18 современных тренажеров устанавливают на стадионе в районе Молодежного пляжа.

Инициатором реализации этого проекта стал врио главы региона Максим Егоров, он стал возможен благодаря договоренности между госкорпорацией ДОМ.РФ и благотворительным фондом «Развитие Тамбовщины». Заместитель генерального директора Денис Филлипов пояснил, что в рамках проекта «Среда для жизни», город, в котором проводится форум, по традиции получает подарок, которым и станут спортивные площадки.

- Открытые спортивные площадки очень востребованы в регионе — тамбовчане любят заниматься спортом, ведут активный образ жизни, - говорит Максим Егоров. – Такую их популярность мы учитываем и при благоустройстве территорий. В прошлом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» несколько спортивных площадок оборудовали в городе Рассказово. В этом — спортивные площадки благоустраиваются в Котовске. Хочу поблагодарить руководство ДОМ.РФ за поддержку наших проектов.

Всего же в этом году на развитие физкультуры и спорта в Тамбовской области потратят больше 931 млн рублей, благодаря чему спортивные объекты появятся в разных уголках региона. Активно идет строительство спортивных объектов по всей области. В 2022-м в регионе появятся 4 площадок ГТО, которые возводят по федеральному проекту «Спорт – норма жизни». В Токаревском, Мучкапском и Мордовском районах они уже открылись и работают. 128 миллионов рублей по этому же проекту выделили на завершение строительства бассейна в Жердевке. Этот объект собираются сдать к концу 2022-го. 200 миллионов рублей составили затраты на возведение аналогичного объекта в Котовске. Помимо этого в августе стартует строительство трех «умных» спортивных площадок, которые расположатся в городах Уварово и Кирсанов, а также поселке Сатинка Сампурского района. Это стало возможным благодаря участию региона в федеральном проекте «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»). На «умных» площадках будут смонтированы поле для мини-футбола, трибуны на 100 мест, оборудованы беговые дорожки, установлены уличные тренажеры с qr-кодами и комфортные раздевалки.