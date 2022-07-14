В Тамбове в этом году отремонтируют 51 внутриквартальный проезд

С наступлением строительного сезона в Тамбовской области стартовали дорожные работы, они ведутся как в областном центре, так и в других городах и районах региона. В областном центре особое внимание в этом году решили уделить внутриквартальным проездам. Врио главы администрации области Максим Егоров отмечает, что жалобы жителей чаще всего касаются плохого состояния внутриквартальных проездов, дорог у многоквартирных домов, а также местного значения. По распоряжению руководителя региона эта проблема уже решается. На сегодняшний день в Тамбове закончили ремонт шести внутриквартальных проездов, два из которых расположены на улице Астраханской, остальные – на улицах Елецкой, Гастелло, Сергея Лазо и в микрорайоне Тамбов – 4. Всего же к августу работы завершат на 51 таком объекте. Для сравнения, в 2021-м ремонт коснулся 24 проездов, то есть объем работ этого года вдвое превышает предыдущий.

Обновление также коснется городских улиц, многие из которых десятилетиями не видели ремонта. Работы проведут на улицах Лесной, Новикова-Прибоя, Садовой, Мартовской и других. Внести их в план реконструкции этого года позволили выделенные городу областной администрацией средства дополнительные 190 миллионов рублей.

Активно продолжается ремонт основной городской магистрали – улицы Советской. В планах этого года реконструкция участка протяженностью 2,6 километра от улицы М. Горького до Комсомольской площади. Стоимость ремонта составит почти 200 миллионов рублей. Дорожникам предстоит уложить здесь два слоя асфальтобетонного покрытия, отрегулировать высоту 212 люков, установить новые бордюры, обустроить парковки, заездные карманы, съезды и тротуары, а на заключительном этапе - нанести новую разметку из термопластика.

Ведутся работы на двух участках улицы Чичерина, расположенной на севере Тамбова. На ее отрезке от Мичуринской до Северо-Западной установят бортовой камень и приведут в порядок тротуары, на участке от Северо-Западной до Рылеева запланирован перенос светофора. Сейчас идет согласование документации по его обустройству на новом месте и по подведению линии электропередач. На улице Ореховой уложили новое покрытие и сейчас готовят к реконструкции парковочные карманы, здесь также появится новый асфальт.

В планах этого года также ремонт площади Ленина, улицы Рахманинова и проездов к Интернациональной.

Активное дорожное строительство ведется сейчас по всей области. Новые дороги появятся на подъездах к Музею-заповеднику имени Сергея Рахманинова. В следующем году в регионе будут отмечать 150-летие выдающегося музыканта и Ивановка станет одним из эпицентров праздника, куда устремятся множество гостей, теперь уже по хорошим дорогам. На сегодняшний день завершилась реконструкция десятикилометрового участка дороги «Моисеево-Алабушка – Ивановка», на финальной стадии ремонт автодороги регионального значения «Каспий» – Моисеево-Алабушка – «Тамбов – Пенза» – Рассказово – Уварово – Мучкапский». В Моршанском и Пичаевском района завершили реконструкцию мостов, еще два сооружения - в Гавриловском и Бондарском районах – через реки Ирка и Малый Ломовис – находятся в работе. Не обошли вниманием в 2022 году дороги местного значения. До конца этого года капитально отремонтируют дорогу «Моршанск-Пичаево», состояние которой вызывало множество нареканий местных жителей, приведут в порядок дорогу «Тамбов – Пенза» – Калаис – Шиновка – Кирсанов».

Объем средств регионального дорожного фонда в нынешнем году рекордно велик и превышает 8,7 миллиарда рублей. Эти средства, а также деньги различных программ и проектов в этом году направят на реконструкцию более 200 кмилометров дорог и 186 погонных метров мостов. 5,8 миллиардов рублей дополнительно потратят на ремонт 60 км федеральных трасс.