В аэропорту «Тамбов» завершают ремонт вокзала

Сейчас к завершению близится ремонт здания аэровокзала, расположенного в воздушной гавани областного центра. Это первый этап работ, призванный преобразить важный транспортный узел региона. Рабочие уже завершили подготовительные и демонтажные работы, отштукатурили и покрасили вокзальный комплекс, оборудовали металлические покрытия парапетов, заменили водосточные воронки. Из регионального бюджета на проведение реконструкции здания аэропорта выделили больше 7 миллионов рублей.

Следующим этапом станет ремонт взлетно-посадочной полосы. Затраты на проведение этих работ составят почти 700 миллионов рублей, 584 из них поступят из областной казны, еще 90 миллионов на эти цели направит Государственная корпорации по организации воздушного движения. Реконструкция «взлетки» позволит «Тамбову» принимать самолеты более высокого класса, что позволит расширить географию полетов. А новое светосигнальное оборудование позволит принимать и отправлять самолеты в любую погоду и даже ночью.

- Ремонт аэропорта сделает авиаперелёты более комфортными для всех пассажиров. А запланированное расширение географии полетов положительно скажется на привлекательности Тамбовской области в качестве объекта внутреннего туризма, позволит привлечь дополнительные инвестиции, даст толчок развитию региона, - уверен врио главы администрации региона Максим Егоров.

Нерегулярное авиасообщение стало одним из первых вопросов, который врио руководителя региона стал решать сразу после своего назначения на этот пост осенью 2021 года. Благодаря этому удалось добиться возобновления перелетов между Тамбовом и Москвой, которое было недоступно тамбовчанам в течение двух лет. Более того, сейчас наш аэропорт остаётся единственной воздушной гаванью, работающей в Черноземье. Это произошло после переговоров Максима Егорова с федеральными ведомствами, благодаря чему с 16 мая возобновились приостановленные в феврале этого года авиарейсы между Тамбовом и Москвой, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом.