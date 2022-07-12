Тамбовэнерго обеспечило электроснабжением новый корпус детского сада в Тамбовском районе

Фото: ПАО «Россети Центр»

. Источником его электроснабжения стала подстанция 110/35/10 кВ «Промышленная». Объем мощности, выдаваемой новому объекту дошкольного учреждения, составляет 140 киловатт.

Второй корпус детсада «Непоседы» на 120 мест был построен в рамках нацпроекта «Демография». Благодаря его открытию полностью решена проблема недостаточного количества мест для всех, кто нуждается в дошкольном образовании в поселке Строитель.

На данный момент уже зачислено 97 детей, а к началу нового учебного года детсад будет укомплектован полностью. На территории детского сада благодаря использованию особенностей местности создали оригинальное развивающее пространство. В группах детсада – зоны игр и подвижной занятости, творчества, познавательного развития, мобильный центр детской активности, музыкальный и физкультурный залы, творческие мастерские. Условия среды подходят для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Надежное электроснабжение учреждений образования всегда остается для нас неизменным приоритетом в работе. Все мероприятия по договору технологического присоединения второго корпуса детского сада «Непоседы» были выполнены нашими специалистами оперативно и качественно. Это стало вкладом Тамбовэнерго в реализацию национального проекта «Демография», реализуемого на территории региона», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.