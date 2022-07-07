Капремонт первой поликлиники при больнице им. Архиепископа Луки подходит к концу

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В Тамбове заканчивается ремонт первой поликлиники при больнице имени Архиепископа Луки. Лечебное учреждение располагается на улице Студенецкая набережная. После завершения работ пациентов будут обслуживать по принципу «открытой регистратуры», в учреждении выполнили отделочные работы в картотеке, обновили call-центр и смотровой кабинет. Кроме того, в поликлинике появится информационная навигация, которая поможет посетителям легко ориентироваться в здании.

На капитальный ремонт поликлиники направили средства регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» - всего порядка 3,8 миллиона рублей. Ход работ контролировали специалисты регионального управления здравоохранения и на сегодняшний день их готовность оценивают на 98%.

Помимо городской поликлиники, ремонт запланировали еще в шести учреждениях при больницах, расположенных в Жердевском, Кирсановском, Мордовском, Мучкапском Рассказовском и Ржаксинском районах. В целом на ремонт поликлиник Тамбовщины в этом году направят 21,7 миллиона рублей.

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- Главная задача проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» - повысить качество и доступность медико-санитарной помощи, сделать поликлиники в городах и районах области удобными как для пациентов, так и для медиков, - считает врио главы администрации региона Максим Егоров.

Сферу медицины в этом году ожидает множество преобразований. В планах – модернизация более 100 лечебных учреждений. Сейчас в регионе ведется строительство, ремонт и оснащение больниц, а также фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в сельских территориях. Например, в селе Тулиновка построят отдельное здание Центра врача общей практики. Помимо врачебного кабинета здесь разместятся процедурные, прививочное и смотровое помещения. Сдать важный для жителей села объект планируют до конца этого года. На севере Тамбова продолжается строительство поликлиники в микрорайоне «Майский». В семиэтажном здании расположатся женская консультация, дневной стационар для взрослых и детей, стоматология и подстанция «скорой помощи». Поликлиника за одну смену будет принимать до 500 взрослых и 340 детей. Строительство этого объекта намерены завершить в конце 2023 года. Всего же на развитие здравоохранения региона с учетом средств ФОМС в этом году направляют больше 20 миллиардов рублей.

Татьяна Юрьева