В Тамбове обновят больше 14 км теплосетей

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Практически сразу после завершения отопительного сезона в Тамбовской области стартовала подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. На оперативном совещании, которое прошло 4 июля, врио главы администрации области Максим Егоров поручил главам всех городов и районов Тамбовщины провести все необходимые для успешного прохождения отопительного сезона работы качественно и своевременно.

- Подготовка жилого фонда к прохождению осенне-зимнего периода - это ответственность каждого руководителя муниципалитета, - подчеркивает Максим Егоров. - Профильному управлению я также ставлю задачу следить за графиком инвестиционных программ, держать их на еженедельном контроле. Отопительный сезон должен начаться согласно графику и пройти без перебоев.

В Тамбове, где сконцентрирована большая часть многоквартирных домов области, этим летом планируют заменить больше 14 километров теплосетей. Масштабные работы пройдут в районе Комсомольской площади, на улицах Защитной, Московской и Куйбышева. В общей сложности на этих четырех участках реконструируют 5 километров трубопроводов. Специалисты заменят квартальные сети во дворах, которые стали участниками программы «Формирование комфортной городской среды» этого года. На 10 придомовых территориях реконструируют больше 7,5 км труб. Аналогичные работы проведут на территориях, которые стали участниками проекта «Дворы Тамбовщины», в рамках запланированных работ здесь заменят еще 2 км трубопровода.

Всего же в 2022 году в Тамбовской области в сферу коммунального хозяйства вложат около 1,9 млрд рублей. Из них 1,5 млрд предназначен для модернизации электроснабжения. Средства пойдут на оборудование новых трансформаторных мощностей и строительство линий электропередач.

Для модернизации коммунальной инфраструктуры области будут активно привлекать частных инвесторов и концессионеров. Такое поручение в середине июня Максим Егоров дал главам муниципалитетов.

Примеры таких концессионных соглашений в нашем регионе уже есть. Больше 100 миллионов рублей инвестор вложит в реконструкцию коллектора, расположенного на набережной Цны. Остальные средства на модернизацию этого объекта – больше 530 миллионов рублей - область получит из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Соответствующую заявку на предоставление займа на эти цели региону недавно одобрили в Министерстве строительства и ЖКХ. Еще 800 миллионов рублей Тамбовщина получит по программе «Инфраструктурное меню». Средства направят на реализацию проектов комплексной застройки территории, в том числе на строительства систем водоснабжения и водоотведения в микрорайоне «Цнинский» в Тамбовском районе и микрорайонах «Олимпийский» и «Телецентр» в Тамбове.

Татьяна Юрьева