Непосредственный контакт с производителем

Делегация Тамбовской области

4 февраля делегация тамбовских аграриев побывала в Ростове-на-Дону и приняла участие в мероприятии «Один день на Ростсельмаш». Такие визиты позволяют сельхозтоваропроизводителямознакомиться с предприятием, техникой которого они пользуются, собственными глазами увидеть, как происходит сборка современных комбайнов и тракторов, ознакомиться с новейшими образцами продукции, получить консультации специалистов по всем возникающим вопросам и договориться об условиях приобретения сельхозтехники.

Тамбовские аграрии признаются, что оказались потрясены масштабами предприятия, которое занимает территорию порядка 150 гектаров.

- На предприятии Ростсельмаш я побывал впервые, очень большое, серьезное производство, - делится Владимир Чижов, технический директор ООО «Восход», расположенного в Мордовском районе. – При этом с техникой Ростсельмаш в нашем хозяйстве, которое занимается выращиванием подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы и развивает молочное скотоводство, хорошо знакомы. На сегодняшний день в арсенале предприятия восемь зерноуборочных комбайнов этого производителя. Зарекомендовали они себя в работе самым лучшим образом – надежные, легкие в эксплуатации и удобные в обслуживании – любые запчасти для них всегда можно приобрести в самые коротки сроки. Все, как известно, познается в сравнении и техникой Ростсельмаш мы очень довольны.

Интерес к новинкам сельскохозяйственной техники привел на ростовское предприятие главного инженера АО «Мордовагропромснаб» Ивана Лезгина. Специалист всегда держит руку на пульсе, старается следить за современными тенденциями на рынке техники и делает все, чтобы на полях хозяйства с более, чем 30-летней историей, работали современные модели агромашин. Сотрудничество тамбовской компании с Ростсельмаш началось 2 года назад. Тогда хозяйство приобрело ACROS 585.

- «Мордовагропромснаб» занимается выращиванием зерновых, сахарной свеклы, - рассказывает Иван Игоревич. – Незаменимым помощником в работе с этими культурами стал ACROS 585 – качественный, высокоэффективный, легко эксплуатируемый. Поэтому, когда в хозяйстве встал вопрос о приобретении еще одного зерноуборочного комбайна, остановили свой выбор на уже знакомой нам технике Ростсельмаш. Покупку оформили уже в этом году, и совсем недавно в хозяйство прибыл современный комбайн ACROS 595. Испытывать эту машину будем уже в этом сезоне и рассчитываем, что она станет для нас помощником в борьбе за урожай.

Тамбовские фермеры и сельхозпроизводители особо оценили возможность самим побывать в кабине трактора и комбайна, которую им предоставляют во время посещение Ростсельмаш – сразу можно получить объективное впечатление о той или иной машине, что называется, прочувствовать ее. После такого тест-драйва главный инженер АО «Мордовагропромснаб» Иван Лезгин всерьез задумался о приобретении в хозяйство нового трактора, такое решение он сразу, на месте, зафиксировал с руководством Ростсельмаш.

- Поразила открытость сотрудников предприятия, готовность помочь, ответить на все вопросы, развеять какие-то сомнения, - продолжает Иван Игоревич. – Мы запросто общались с руководителями предприятия, и смогли таким образом узнавать ответы на все интересующие нас вопросы из самых первых уст. Заручились мы и поддержкой специалистов сервисного отдела, которые заверили, что готовы выехать в наш регион для помощи с настройкой и отладкой техники, если такая понадобиться. На Ростсельмаш все делается для людей!

Очень заинтересовал тамбовских сельхозпроизводителей строящийся новый тракторный завод Ростсельмаш и после его запуска аграрии готовы снова посетить предприятие, чтобы ознакомиться с работой новейшего производства.

Татьяна Юрьева